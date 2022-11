Equinor og partnerne i Wisting-feltet i Barentshavet har besluttet å utsette investeringsbeslutningen for feltet med fire år. Planen var å levere en utbyggingsplan i desember i år.

– Basert på en totalvurdering velger vi å utsette investeringsbeslutningen, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, i meldingen.

– I vårt oppdaterte investeringsgrunnlag for prosjektet ser vi at kostnadene har økt på grunn av global inflasjon og kostnadsvekst i leverandørindustrien nasjonalt og internasjonalt. Det er usikkerhet rundt rammebetingelsene for prosjektet og gjennomføringskapasitet i leverandørmarkedet, sier han videre.

Oppdatert investeringsestimat for Wisting er nå på 104 milliarder kroner. Prosjektet skal likevel ha en positiv nåverdi før og etter skatt etter kostnadsøkningen, ifølge oljeselskapet.

Nå vil de arbeide med å utvikle prosjektet videre, med et nytt mål om investeringsbeslutning innen utgangen av 2026, melder oljeselskapet.

Fikk kritikk for hastverk

Equinor har lenge jobbet for å levere en utbyggingsplan for feltet i løpet av 2022, for at det skulle komme inn under den gunstige, midlertidige oljeskattepakken.

Selskapet har fra flere hold fått kritikk for hastverk og mangelfullt arbeid, for å rekke fristen. Miljødirektoratet har vært blant de skarpeste kritikerne, senest i sitt høringssvar til en tilleggsutredning for feltet, som fortsatt er på høring.

– Miljødirektoratet mener at en beslutning om utbygging av Wisting ikke bør tas basert på usikker kunnskap og teknologi som ikke er ferdig utviklet, var blant det direktoratet skrev i sitt høringssvar.

Det Equinor viser til i sin beslutning handler likevel om usikre kostnader og rammebetingelser.

I sitt forslag til statsbudsjett for neste år foreslo regjeringen endringer i oljeskattepakken. Equinor-sjef Anders Opedal sa i ettertid at dette førte til at de måtte gå gjennom alle sine prosjekter, inkludert Wisting, på nytt.

Utfordringer i leverandørmarkedet

Selskapet peker også på at global inflasjon, og utfordringer i energimarkedene som følge av krigen i Ukraina, skaper kapasitetsutfordringer og flaskehalser hos internasjonale og norske leverandører. Det gjør at leveransetidene fra verftene og fra utstyrsleverandørene har økt.

– Mange har jobbet hardt for å realisere Wisting i henhold til planen, og beslutningen er krevende. Men i dagens leverandørmarked er det riktig å utsette en investeringsbeslutning, for å sikre en økonomisk forsvarlig utbygging og robusthet i gjennomføringen av prosjektet. Når presset i leverandørmarkedet avtar, vil Wisting-prosjektet kunne gjennomføres på en god måte, sier Tungesvik.