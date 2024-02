Equinor har gått i bresjen ved å stille krav til offshorerederiene for at de skal velge mer energi- og drivstoffgjerrige løsninger. Først var det dual fuel med naturgass (LNG) og deretter batterihybride skip. Nå kommer krav til lav- og nullutslipp i form av ammoniakk i neste anbud. Her er det LNG-devne PSV-skipet Rem Eir ved Gullfaks C i juni 2023. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor