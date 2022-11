Det forventes at Irpa-funnet, som ligger 340 kilometer vest for Bodø, inneholder om lag 20 milliarder standard kubikkmeter utvinnbare gassressurser. Equinor har nå levert en plan for utbygging og drift av funnet til Olje- og energidepartementet.

Utbyggingen skal kobles til Asta Hansteen-plattformen via et 80 kilometer langt rør på havbunnen. Gassen skal transporteres til Nyhamna gassprosesseringsanlegg og videre til Storbritannia og Europa.

Prislappen er på 14,8 milliarder 2022-kroner og driften skal etter planen starte i 2026, melder selskapet. Planen er å hente ut gass fra Irpa fram til 2039.

Irpa Funnet: Irpa (tidligere Asterix (6705/10-1)) er et gassfunn i Vøringbassenget i Norskehavet, rundt 80 kilometer vest for Aasta Hansteen-plattformen.

Funnet ble påvist i 2009 og inneholder 19,3 milliarder Sm3 gass og 0,4 millioner Sm3 kondensat forventede utvinnbare ressurser, om lag 124 millioner f.o.e. til sammen

Partnerskapet: Equinor Energy AS (operatør) 51%, Wintershall DEA (19%), Petoro (20%), Shell (10%).

Irpa-funnet yil bygges ut med tre brønner og en 80-km lang rørledning til Aasta Hansteen.

Vanndybden er 1350 meter.

Anslått arbeidstimer offshore under utbygging og modifikasjoner: 294.000

PUD-innlevering: November 2022.

Investeringskostnaden er på 14,8 milliarder (2022-kroner)

Irpa vil forlenge levetiden til Aasta Hansteen med syv år, fra 2032 til 2039. Kilde: Equinor

Ned til 1350 meter

Utbyggingen kommer til å være avhengig av internasjonale spesialistleverandører som kan oprerer på havdyp ned til 1350 meter.

– Det har vært utfordrende å utvikle Irpa. Dypt vann og lav temperatur på havbunnen har krevd kvalifisering av ny teknologi for rørledninger, men god støtte i partnerskapet og økt etterspørsel etter gass har gjort en investeringsbeslutning mulig, sier Hogne Pedersen, prosjektdirektør for Irpa, i en pressemelding fra selskapet.

Som eneste planlagte dypvannsutbygging i Norge vil den tekniske løsningen bidra til ny kompetanseutvikling i næringen, heter det i meldingen.

Ble kalt Asterix

Det var tilbake i 2009 Irpa-gassen ble funnet. Den gang het funnet Asterix, og TU omtalte det som et viktig funn med tanke på etableringen av en gassterminal på land i Nordland.

– Dette er blant de større funnene som er gjort på norsk sokkel siste årene, og vi er meget godt fornøyd med resultatet, sier Tove Stuhr Sjøblom, StatoilHydros letedirektør for norsk sokkel i en pressemelding i 2009.