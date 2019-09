Equinor får muligheten til å bygge verdens største havvindpark i Storbritannia

Equinor annonserte i dag at de har fått tillatelse til å bygge ut verdens største havvindpark. Lisensen det er tale om ligger på Doggerbank, en grunn fiskebanke midt i Nordsjøen.

– Dette representerer en gamechanger for for vårt havvindsatsing, og støtter utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap, sier konsernsjef Eldar Sætre, i en pressemelding.

Havdybden er på under 40 meter, og møllene som skal bygges ut blir bunnfaste. Parken skal levere kraft for en energipris på rundt 44 øre per kilowattime.

Vil ta beslutning i 2020

Equinor eier lisensen på Doggerbank sammen med det britiske kraftselskapet SEE plc. De to partnerne har jobbet ti år med å utvikle prosjektet som består av tre store havvindparker, på til sammen 3,6 gigawatt (GW). Det er ende ikke tatt noen investeringsbeslutning på prosjektet.

Kart over Doggerbank-utbyggingen. Foto: Ill. Equinor

– Dogger Bank, sammen med den nylige tildelingen på Empire Wind i USA, posisjonerer Equinor som en betydelig havvind-aktør, sier Pål Eitrheim, visepresident for Equinors Nye Energiløsninger i pressemeldingen.

Doggerbank-prosjektet består av tre ulike havvindparker, Creyke Beck A, Creyke Beck B og Teesside A. De tre lisensene er på 1,2 GW hver. Hver av disse tre parkene er like store som Horn Sea One, verdens største havvindpark, 120 kilometer utenfor kysten av Hull.

Creyke Beck A er den delen av feltet som ligger nærmest land, og som ventes å bygges ut først. Likevel er avstandene enorme. For å knytte anlegget til land, trengs det en kabel på 130 kilometer. Equinor mener likevel at de skal kunne levere kraft fra lisensen til en pris på 44 øker per kWh.

For de to andre lisensene skal det levers kraft for 46,6 øre per kWh.

Kan levere kraft i 2023

Fred. Olsen Windcarrier, er med på å installerer turbiner på Horn Sea Project One i Storbritannia. Nå kan det bli enda mer å gjøre for Shippingselskapet . Bilde: Fred. Olsen Windcarrier

Equinor sier de vil ta en investeringsbeslutning på Creyke Beck A i løpet av 2020, og den første kraften kan leveres i løpet av 2023.

Storbritannia satser mye penger på havvind. Målet er at 30 prosent av energiforsyningen i landet skal komme fra havvind innen 2030.

TU Har tidligere skrevet om hvordan satsingen på fornybar energi nå skyver kullkraft helt ut av energimiksen.

For å få det til har landet utviklet et effektivt system for utbygging av havvind, der kontraktører byr på utbygginger med en avtalt pris. Faller kraftprisene under den prisen utbygger leverer kraft fra havvindparkene for, vil staten garantere for differansen. Det gir utbyggerne trygghet for at investeringen vil gi avkastning. Samtidig må utbygger betale tilbake staten subsidier av overskuddet sitt, dersom de leverer strøm til priser som er høyere enn markedspris.

Dogger bank Creyke Beck A, som antas å bygges ut først, er et 515 kvadratkilometer stort område. De to andre lisensene er på henholdvis 560 og 599 kvadratkilometer hver.

TU kommer tilbake med mer.