Energi Norge: Det spares der man kan

Både Statnett og NVE har oppfordret kraftprodusentene til å ta mer hensyn til den lave fyllingsgraden og disponere vannet annerledes. Men før helgen sa Statnett at kraftselskapene likevel produserer som før, på tross av deres advarsler.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge sier i dag at det ikke er noen grunn til å tro at kraftselskapene ikke lytter til beskjeden om å spare på vannet.

– Tilbakemeldingen vi får, er at alle som kan holde igjen, holder igjen. Meldingen fra NVE er tindrende klar, og det spares der man kan, sier markedsdirektør Toini Løvseth i Energi Norge.

Hun mener det er rart å tro at kraftprodusentene vil tømme magasinene på sommeren, når prisen er lav.

– Ingen kraftprodusent i verden har et eneste insentiv til å være utsolgt til vinteren, når prisen er høy, sier Løvseth.

– Be om en oppdatering

Statnett har meldt til NVE at de ikke ser tegn til at kraftproduksjonen er redusert, til tross for at myndighetene er bekymret for at vi kan få mangel på strøm til vinteren.

Toini Løvseth, markedsdirektør i Energi Norge. Foto: Caroline Roka / Energi Norge

– Statnett vet ikke hvem som produserer, sier Løvseth, som blant annet viser til mye vann i elver med elvekraftverk. Slike kraftverk har ikke magasin for å regulere produksjonen.

Løvseth mener NVE kan følge opp de enkelte selskapene direkte for å få oversikt over produksjonen.

– De kan be om en jevnere statusoppdatering dersom de er bekymret. Det er så mange magasiner, og forholdene i dem er så forskjellige, sier markedsdirektøren.

Mest sannsynlig ikke rasjonering

De siste dagene har det vært mye fokus på mulige tiltak som nedstenging av industri, rasjoneringstariffer og rullerende blackout. Men kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett sier at de har mange markedsrettede tiltak som kommer før SAKS-tiltak og rasjonering. SAKS står for svært anstrengt kraftsituasjon.

– Sannsynligheten er fortsatt mye større for at det ikke blir rasjonering enn at det blir det, sier Gilje.

Han minner om at veldig høye priser kan gjøre at både store og små forbrukere endrer forbruket sitt. Dessuten finnes det kraftreserver som kan brukes på kort sikt.

– Man holder alltid igjen litt til reservemarkedet, noe som kan gi mer effekt på dager hvor det er for lite produksjon, sier Gilje.

– Går galt uten kabler

Løvseth kommer med en kraftig advarsel til dem som måtte mene at vi må kutte kablene som eksporterer strøm til utlandet.

– Å slå av en kabel, da er vi helt sikre på at det går galt, sier hun og viser til at Norge da også mister muligheten til å importere strøm fra Europa når vi trenger det.

Årsaken til at det er frykt for kraftmangel, er ikke bare lav vannstand i magasinene, men også at Norge ikke kan regne med å importere kraft fra Europa som vi pleier til vinteren og våren. I kjølvannet av krigen i Ukraina har importen av russisk gass til Europa blitt redusert.