Von der Leyen: EU må forberede seg på null russisk gass

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen ber EU-landene finne alternativer for det som ser ut til å bli en full stans i gassforsyningen fra Russland.

EU har innført en rekke sanksjoner mot Russland i kjølvannet av krigen i Ukraina og jobber mot å bli mindre avhengig av russisk gass.

Det vil ta tid, men von der Leyen ber nå de 27 EU-landene være forberedt på «sjokkgrep» fra Russland.

– Vi må nå forberede oss på ytterligere kutt i gassforsyningen, til og med en full stans i den russiske gassforsyningen, sa hun til EU-parlamentet onsdag.

Von der Leyen sa at et dusin medlemsland allerede har blitt rammet av redusert eller stanset gassforsyning.

– Det er åpenbart at Putin fortsetter å bruke energi som et våpen. Dette er grunnen til at EU-kommisjonen jobber med en europeisk beredskapsplan, sa hun.

For å redusere bruken av russisk energi har EU henvendt seg til flere leverandører.

– Det har allerede utgjort en stor forskjell. Eksporten av flytende naturgass fra USA til Europa har nesten tredoblet seg. Siden mars har global eksport av flytende naturgass til Europa økt med 75 prosent sammenlignet med 2021, sa von der Leyen.