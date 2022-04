Russland kutter gassen til Polen og Bulgaria – prisene stiger

Russland har kuttet leveransene av naturgass til Polen og Bulgaria. Gassprisene stiger kraftig.

Som varslet i forkant ble kranene stengt onsdag morgen. Begrunnelsen til den russiske energigiganten Gazprom er at Polen og Bulgaria har nektet å betale for gassen i rubler.

Gassprisene har gått rett til værs siden gass-stansen ble varslet tirsdag. Prisene på det europeiske markedet hadde onsdag morgen steget 24 prosent, ifølge Bloomberg.

Hvis Polen og Bulgaria går med på å betale i rubler, vil leveransene bli gjenopptatt, ifølge Gazprom. Samtidig advares landene mot å forsøke å få tilgang på gass som er ment for andre europeiske kunder.

Da vil leveransene bli redusert med en tilsvarende mengde, ifølge selskapet.

Ikke mer fra Norge

Russland har lenge vært den største eksportøren av naturgass til EU. Norge ligger på andre plass – men har ikke kapasitet til å levere veldig mye mer.

Onsdag opplyser selskapet Vår Energi til Reuters at de leverer så mye gass de klarer til det europeiske fastlandet.

– Forsøker seg på utpressing

Russland forsøker seg på utpressing med gass, mener EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Hun reagerer sterkt på Russlands stans i gassleveransene til Polen og Bulgaria.

– Vi er forberedt på dette scenarioet, skriver von der Leyen på Twitter onsdag.

EU vil komme med en koordinert respons, ifølge EU-kommisjonens leder. Hun forsikrer landene som er berørt, om at unionen står samlet.

Den russiske energigiganten Gazprom opplyste onsdag at leveransene av naturgass til Polen og Bulgaria er stanset. Beslutningen ble varslet dagen i forveien. Begrunnelsen er at landene har nektet å betale for gassen i rubler.

– Godt forberedt

Som følge av krigen i Ukraina har EU-landene tatt grep for raskt å bli mindre avhengige av russisk gass.

Parallelt med forsøkene på å kutte kjøp av russisk gass, har det vært bekymring for at russerne skal stenge kranene fullstendig. I forkant av Russlands invasjon fikk EU hjelp fra USA til å finne alternative gassleverandører.

Myndighetene i Polen mener de er godt forberedt på den russiske gass-stansen som nå er blitt en realitet.

– Det vil ikke bli mangel på gass i polske hjem. Siden dag én av krigen har vi gjort det klart at vi er klar for å bli helt uavhengige av Russland, forsikret Polens klimaminister Anna Moskwa tirsdag.