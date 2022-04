EU-landene strides om sanksjoner mot russisk olje og gass

– Å vedta tiltak på olje betyr at man må reversere eksisterende avtaler, finne nye alternativer og forhindre omgåelse. Det kan ikke skje over natten og det vil kreve flere måneder, sier en EU-kilde.

EU-president Charles Michel har bedt medlemslandene om å bli enige om sanksjoner mot russisk olje og gass, og det samme har EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

EUs utenriksministre diskuterte nylig spørsmålet, og det var bred enighet om at EU på sikt bør innføre sanksjoner selv om store deler av Europa er avhengig av russisk energiimport.

Energiavhengighet

EU vedtok nylig et forbud mot import av russisk kull. Det skulle være første steg bort fra avhengigheten av energi-import fra Russland. Disse sanksjonen trer imidlertid først i kraft i august, men er anslått å påføre Russland et årlig tap på rundt 70 milliarder kroner.

Russlands eksport av olje og gass til Europa er imidlertid langt større. EU importerer i dag russisk olje og gass for mellom 2,4 og 9,5 milliarder kroner daglig.

Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) kom om lag 45 prosent av all gass som ble importert av EU-land i 2021 fra Russland.

En firedel av oljeimporten kommer også fra Russland, men dette volumene har sunket det siste tiåret, ifølge World Economic Forum.

Delte meninger

Hvorvidt EU skal innføre totalforbud mot import av russisk olje og gass, er det delte meninger blant medlemslandene om.

Tyskland er helt avhengige av import fra Russland og ønsker ikke noe importforbud. Det gjør heller ikke Italia, Hellas og Østerrike.

En mulighet som diskuteres i EU er å betale for russisk import gjennom en deponeringskonto. På den måten vil russiske myndigheter først få hånd om inntektene når krigen i Ukraina er over.

Dette kan imidlertid føre til at Russland stanser forsyningene til Europa, for i stedet å selge mer til Asia, slik president Vladimir Putin nylig antydet.

Fryktet prisstigning

EU og USA frykter at sanksjonene skal styrke Russlands samarbeid med Kina og India, og det fryktes også at det skal føre til enda høyere energipriser.

USA innførte i mars et forbud mot import av russisk olje og gass, men president Joe Biden frykter at Demokratene vil bli straffet hardt i det kommende mellomvalget dersom amerikanske bilister må betale enda mer for bensinen.

EU ønsker samtidig å bevare samholdet mellom medlemslandene, noe som kan bli vanskelig.

Irlands statsminister Simon Coveney er blant dem som har tatt til orde for full stans i import av olje og gass fra Russland.

– EU bruker hundrevis av millioner av euro daglig på å importere olje fra Russland. Det er absolutt med på å finansiere denne krigen, sa han nylig.

– Ingen forslag er utelukket, og det gjelder også sanksjoner mot olje og gass. Men ingen avgjørelser er tatt ennå, understreker EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Ingen alternativ

Russland blåser av trusselen om EU-sanksjoner og hevder at europeiske land ikke har noe alternativ til import fra Russland.

– Det finnes knapt noe fornuftig alternativ til energi fra Russland. Med tanke på Russlands markedsandel blir det åpenbart at uten russiske energiressurser er det umulig å garantere Europas energisikkerhet, mener Russlands energiminister Aleksandr Novak.

Ifølge Novak vil det ta mellom fem og ti år før EU fullt ut kan erstatte russisk olje og gass ettersom verken USA eller OPEC-landene har tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet i europeiske land.

– Skjebnen til europeisk industri og EUs innbyggere er derfor avhengig av at EUs ledere tar rasjonelle beslutninger, mener Novak.