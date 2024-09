– Det er dyrt å bygge nett og det ligger an til betydelig økning i nettleien fremover, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE til VG.

NVE tror økningen i nettleie vil variere avhengig av hvor kundene bor.

I Trøndelag kan de vente seg det høyeste hoppet på 30 prosent, mens på Sør- og Vestlandet vil økningen trolig være under 20 prosent, heter det rapporten.

170 milliarder

På Østlandet og i Nord-Norge ventes nettleien å øke med rundt 25 prosent. NVE-beregningene inkluderer ikke offentlige avgifter eller inflasjon.

Lund sier at det er behov for å bygge mer nett for å legge til rette for næringsliv, klimakutt og elektrifisering.

Totalkostnaden for utbyggingen anslås å være på 170 milliarder kroner. NVE-direktøren understreker at tallene bare er estimater.

Mer statlig finansiering vil ikke gjøre det noe billigere for nordmenn, understreker han.

– Vi som bor her i landet må finansiere det som blir gjort i landet, enten det skjer over skatteseddelen eller via brukerbetaling, sier Lund til VG.