Det var en økning i antall forsinkede og innstilte tog i 2023, viser nye tall fra Bane Nor.

Med en punktlighet for persontog på 87,6 prosent lå punktligheten under det den gjorde i 2022, samt under målsetningen til Bane Nor om at minst ni av ti tog skal være presise.

– Jeg kan love bedre punktlighet, men jeg kan ikke tidfeste det til en dato når målet om 90 prosent er nådd, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane Nor i en pressemelding.

Follobanen og «Hans»

Ifølge Bane Nor er det flere grunner til at punktligheten var dårligere i fjor.

De viser de til langvarige startvansker på Follobanen og uværet Hans som hovedårsak til både forsinkelser og innstillinger.

– Konsekvensene av været fikk vi kjenne godt på i 2023. Uværet «Hans» og styrtregnet et par uker senere førte til store skader og mange forsinkelser på jernbanen, sier Eriksen.

En annen faktor skal være økt trafikk på jernbanen.

– Flere tog og flere reisende har en betydelig effekt på punktligheten. Det er en utfordring å finne balansepunktet mellom kapasitetsutnyttelse og punktlighet. Vi ønsker å kjøre flest mulig tog, så punktlig som mulig, sier Eriksen.

Vedlikehold og nytt signalsystem

For å få opp punktligheten på jernbanen har Bane Nor økt arbeidet med drift og vedlikehold.

Det monteres blant annet sensorer langs sporene som viser når deler må repareres eller skiftes ut, og som gir oss beskjed før noe går i stykker.

Et annet tiltak som skal redusere både forsinkelser og innstillinger er utbygging av det nye, digitale signalanlegget ERTMS.