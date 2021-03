Elfly-ulykken: Dårlig vedlikehold kan ha bidratt til at motoren stoppet

I 2018 mottok Avinor og Norges luftsportforbund (NLF) Norges første elfly, LN-ELA.

Dette var av typen Pipistrel Alpha Electro og ble brukt til en rekke demoflygninger fram til det gikk galt 14.august i 2019:

Under innflyging til Gullknapp lufthavn i Arendal stoppet motoren og måtte flyet nødlande i Nornestjønn og endte opp ned, flytende i vannet. Det gikk bra med begge om bord.

Tirsdag publiserte Statens havarikommisjon sin endelige rapport. Der kommer det fram at det mest sannsynlig var flyets strømstyringsenhet som kuttet strømmen til motoren, trolig på grunn av overoppheting av strømstyringsenheten som følge av lavt væskenivå og luft i kjølesystemet.

– Funn i undersøkelsen tyder på at det ble fylt på for lite kjølevæske i forbindelse med et motorskifte utført av flyets vedlikeholdsorganisasjon i Norge. Mangelfulle beskrivelser i prosedyren for fylling av kjølevæske i fabrikantens vedlikeholdshåndbok medvirket til dette, skriver Havarikommisjonen.

Bør modifiseres

Havarikommisjonen fremmer fire sikkerhetstilrådinger, alle til den slovenske flyprodusenten Pipistrel.

To av dem handler om kjølevæskenivået som etter boka skal sjekkes før hver flyging. I praksis har dette ifølge rapporten som regel ikke blitt kontrollert, fordi det krevde at øvre motordeksel måttte fjernes. Pipistrel bør derfor modifisere flytypen slik at dette kan gjøres enklere.

I tillegg må produsenten forbedre vedlikeholdsmanualen som før ulykken ikke skal ha veskrevet prosessen ved påfylling av kjølevæske i forbindelse med motorbytte. Kjølesystemet ble derfor ikke tilstrekkelig luftet ved påfyllingen, med det resultat at væskemengden ble for liten og at luft ble fanget i kjølesystemet.

Undersøkelsen har dessuten avdekket at det ikke fantes en komplett sjekkliste for gjenoppretting av motorkraft i et tilfelle der flyets strømstyringsenhet går i feilmodus og kutter strømmen til motoren. Det bør på plass, i tillegg til informasjon om minste trygge flyhøyde for utløsing av redningsfallskjermen som flyet var utstyrt med.

Nødlandingen

Fartøysjefen var daværende konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, som er en meget erfaren flyger med over 12.000 loggførte timer i jagerfly og passasjerfly.

Han har forklart til Havarikommisjonen at høyden var cirka 800 fot over bakken da flyet brått og uten forvarsel mistet motorkraften. Samtidig kom et varsel der den ene av de tre vertikale temperatursøylene på hovedinstrumentet for det elektriske framdriftssystemet (EPSI 570) lyste rødt.

Så vidt han kunne huske i ettertid var det søylen som viste temperaturen i strømstyringsenheten («power controller») som ga varsel. Flyet var i horisontal flygestilling og effektuttaket på motoren var 20–30 kW da hendelsen skjedde.

Hendelsesforløpet beskrives videre: Rett etter at motorkraften forsvant forsøkte fartøysjefen å få motoren i gang igjen ved å trekke gasshåndtaket tilbake til tomgang og deretter føre det forsiktig fremover igjen. Det resulterte i at motoren først ga litt effekt, for deretter å svikte igjen. Etter flere resultatløse forsøk bestemte fartøysjefen seg for å gi opp å få motoren i gang igjen og heller fokusere på å gjennomføre en nødlanding. Han sendte deretter nødmelding til lufttrafikktjenesten om dette.

Under innflygingen til jordet hadde LN-ELA en del overskuddshøyde. Fartøysjefen fløy derfor store deler av base og finale med «sideslip», det vil si med motsatte utslag på sideror og balanseror. Da flyet kom fram til jordet og fartøysjefen så at det var uegnet nøytraliserte han rorutslagene som ga sideslip og brukte den reduserte gjennomsynkingen han da fikk til å fortsette forbi jordet og over trærne, før han landet på vannet.

Når det gjelder spørsmålet om hvorfor ikke redningsskjermen ble benyttet, har fartøysjefen forklart at han ville unngå dette så lenge det var mulig å gjennomføre en normal glidelanding. Når skjermen løses ut, mister man all kontroll over flyet.

– Heller ikke da motoren på LN-ELA stoppet vurderte han det som aktuelt å bruke fallskjermen siden flyet var intakt og fortsatt kunne manøvreres. Han la til at flyets dokumentasjon ikke angir minimumshøyden for trygg utløsning av redningsfallskjermen. Det var heller ikke noe skilt i flyet eller opplysninger i flygehåndboken som informerte om dette, skriver SHK.

(saken oppdateres)