Elektrisk Opel Corsa-e har 330 kilometer rekkevidde

For snart halvannet år siden begynte Opel å snakke om en elbilutgave av den gamle traveren Corsa. Nå har det franskeide tyske bilmerket vist frem de første bildene av bilen, sammen med nøkkelspesifikasjoner.

Bygget på en PSA-plattform den deler med biler fra Peugeot og Citroën, blir Corsa noe i nærheten av en halvsøster til elektriske Peugeot 208.

Årsaken til at Opel har fått franske gener, er selvsagt at merket ble solgt fra amerikanske GM til franske PSA i 2017.

Elektriske Corsa-e skal imidlertid ikke være noen Peugeot med Opel-merke. Bilen er utviklet av Opel ved deres hovedkvarter i Rüsselheim i Tyskland.

Skjematisk oversikt over innmaten i Opel Corsa-e. Foto: David Parsons

330 kilometer

Nykommeren får en rekkevidde på 330 kilometer etter WLTP-syklusen. Batteriet har en kapasitet på 50 kilowattimer, og skal kunne lades til 80 prosent på en halvtime.

Det skulle tilsi en gjennomsnittlig ladehastighet på 80 kilowatt fra null til 80 prosent.

Bilen er ikke noen dragracer, men elektromotor på 100 kilowatt og et moment på 260 newtonmeter gir en ålreit 0-100-tid på 8,1 sekunder.

Bilen skal være godt utstyrt med tekniske finesser, inkludert avansert kamerasystem, radar og andre sensorer som gir avanserte førerstøttesystemer.

Corsa-e har også Opels nye adaptive og blendingsfrie LED-matriselykter.

Biler har omtrent samme dimensjoner som tidligere Corsa-generasjoner, men taklinjen er senket 4,8 centimeter og sitteposisjonen senket 2,8 centimeter. Det gir bilen et mer sporty uttrykk. Og siden det er snakk om en elbil, er tyngdepunktet lavt, noe som naturlig bidrar til mer dynamiske kjøreegenskaper.

For den som vil brenne kilowattimer har bilen en sportsmodus som skal gi bedre respons på gassen og mer sportslig dynamikk. Er du av typen som tenker økokjøring, finnes også en sparemodus.

Interiøret i nye Corsa-e. Foto: Opel Automobile GmbH

Ukjent pris og lansering

Hva herligheten skal koste vites foreløpig ikke. Opel sier heller ikke noe om lanseringstidspunkt.

Opel skal åpne for reservasjoner i løpet av sommeren, heter det i pressemeldingen.

Stein Pettersen, PR-sjef for Opel i Norge, sier at elektriske Corsa etter planen vil være på plass i Norge i 2020, og at det er for tidlig å si noe om prisen.

Opel har for øvrig allerede sagt at de nye genereasjonene av Mokka og Vivaro kommer som elbiler. Sistnevnte ble offisielt lansert i januar.

Dermed ligger det an til en betydelig utvidelse av Opels elbilportefølje det neste året eller så. Til nå har Ampera-e vært merkets eneste elbil, og vi får tro at fortsettelsen blir mindre brokete.