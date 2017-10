Elektrifisering av tungtransport på E39 kan koste 10 til 20 milliarder

Det er mulig å få all tungtransport langs E39 til å kjøre utslippsfritt, og det kan koste et sted mellom 10 og 20 milliarder kroner.

Det kommer frem under Statens Vegvesens Teknologidager i Trondheim onsdag morgen.

– Vi vurderer tre typer teknologi for å få ned utslipp fra tungtransport langs E39, det er mulig å få det til, sier Tom E Nørbech, seksjonsleder i Statens Vegvesen.

Tre ulike teknologier

De tre teknologiene er induktiv lading, lading via strømskinne og lading med kjøreledning,

Alle de tre teknologiene er testet ut andre steder.

Induktiv lading brukes i dag i Sør Korea, lading via strømskinne testes ut Arlanda i Sverige, og lading via kjøreledning brukes i Los Angeles, USA.

– Både i Sverige og Tyskland er man i gang med å planlegge utrulling av lading med kjøreledning. Vi har akkurat de samme mulighetene her i Norge, sier Nørbech.

10 - 20 mill per kilometer

– Så hva vil det koste å elektrifisere hele E39 med kjøreleding for tungtransport?

Nørbech sier det foreløpig er noen usikkerhetsmomenter knyttet til dette, men at løsningen vil koste et sted mellom 10 og 20 millioner kroner per kilometer.

– Det betyr at hele strekningen langs E39 vil koste et sted mellom 10 og 20 milliarder kroner, sier han.

Han erkjenner at det er snakk om mye penger.

– Men det er ikke all verden sett i forhold til den totale prislappen på E39, sier han.

Mener elektrifisering er lønnsomt

Vegvesenet har tidligere sett på mulighetene for å rulle ut induktiv lading på E39. En løsning der kjøretøy lades under kjøring.

Her har etaten, i motsetning til ved lading med kjøreledning, ikke kommet med noen prislapp for strekningen.

Men i likhet med lading med kjøreledning mener Vegvesenet at også det vil lønne seg på sikt.

– Et forsiktig estimat går ut på at nytten er vesentlig større enn investeringskostnadene, har prosjektleder for E39 i Statens vegvesen, Kjersti Kvalheim Dunham tidligere sagt til Teknisk Ukeblad.

