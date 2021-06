Elbilsalget til himmels – nok en gang

Vi er halvveis i 2021. Et underlig år på mange måter, i likhet med – men også forskjellig fra – fjoråret.

En ulikhet er at vi opplevde en voldsom økonomisk bølgedal i 2. kvartal i fjor. Det ga seg også utslag i bilsalget. Knapt noen ville kjøpe bil våren 2020, produksjonslinjer stoppet opp og framtiden virket høyst uklar.

Spol fram 12 måneder, og bildet ser helt annerledes ut. Uoffisielle tall fra elbilstatistikk.no indikerer at vi nå i juni har en av tidenes elbilmåneder bak oss. Kanskje blir juni 2021 den nest beste elbilmåneden noen gang. De offisielle tallene kommer fra Opplysningskontoret for vegtrafikken (OFV) om noen dager.

Et svært forenklet anslag basert på tallene som er tilgjengelig, indikerer at det er stor sjanse for at elbilandelen blir rekordhøy i juni 2021. Igjen er dette en «Tesla-måned» – selskapet utmerker seg ved å levere suverent flest biler i siste måned i kvartalet, i motsetning til de andre.

Totalt forandret marked på to år

Antakelig vil tallene vise at det er registrert mer enn dobbelt så mange nye elbiler i 2. kvartal 2021, som i samme periode i fjor.

Om vi ser bort fra det «rare» 2020, der flere månedstall er så sterkt påvirket av koronakrisen at de knapt er interessante, har elbilsalget økt med over 50 prosent i fire av årets seks første måneder målt mot de samme periodene i 2019.

Mars 2019 var som noen husker tidenes elbilmåned, da Tesla Model 3 ble levert ut for første gang til kundene. I juni 2021 topper nok Model 3 igjen salgslistene, men elbilmarkedet er totalt forandret på disse to årene.

Nå er Tesla én av mange leverandører som kundene kan vurdere. Over 15 ulike modeller har blitt registrert minst 1000 ganger hittil i år, ifølge den uoffisielle statistikken. Ford Mustang Mach-E og Skoda Enyaq er to helt nye biler som klatrer raskt på listene. Volkswagen håper utvilsomt på at flaggskipet ID.4 skal bli årets mest solgte elbil – selv om den foreløpig henger et stykke etter Model 3.

Langt fram til 100 prosent

Det nasjonale målet er at det bare skal selges biler uten utslipp – altså elbiler eller hydrogendrevne biler – i 2025. Junitallene kan nok få flere til å lure på om det ikke er mulig å komme dit også før om fire år.

Men selv om juni viser seg å være den nest beste elbilmåneden hittil i historien, er det faktisk ganske langt fram til at vi klarer å oppfylle de nasjonale ambisjonene.

Jeg trakk tidligere i år fram at kjøp av nye elbiler i all hovedsak er et fenomen for storbyene og deres pendlerkommuner. Selv om det i hovedsak nå er elbiler som selges i nybilmarkedet, tar det mye, mye lenger tid å bytte ut den faktiske, fossilt baserte bilparken med en elektrisk drevet bilbestand.

Det er flott at det er gode tall noen få steder, men i realiteten er elbil på landsbygda fortsatt er svært sjeldent fenomen. Så vil selvsagt flere følge etter, men bare å selge elbiler i Surnadal eller Namsskogan i 2025, virker fortsatt som en svært ambisiøs målsetting. Dernest må dessuten den eksisterende elbilparken byttes ut

Gode biler og god infrastruktur

Som TU har fortalt tidligere i år, regner analytikerne med at det fortsatt vil ta relativt mange år før elbilene er billigere å produsere enn de gammeldagse fossilbilene. I tillegg har fossilbilene bedre funksjonalitet på flere viktige områder – ikke minst muligheten for nyttelast. Folk kjører i hovedsak ikke pickup på landsbygda fordi det gir et visst image, men fordi det faktisk er praktisk i hverdagen.

Vi er altså ikke helt i mål hva gjelder teknologiutvikling. En ny elbilbruker på et av Facebooks mange bilforum uttrykte nok det mange tenker, da vedkommende nylig fortalte om problemene med den nye elbilen: Flott bil, som datamaskin fungerte den dårlig. Men aldri i verden om det ville være aktuelt å gå tilbake til fossilt drevet bil.

Folk er klare til å velge elektrisk. Men de trenger gode nok biler og gode nok ordninger. Fra nyttår ble reglene endret, slik at man kan tvinge gjennom investeringer i infrastruktur i borettslag, for å få ladeanlegg til elbilene. Det er bra. Men er det nok? Det gjenstår definitivt å se. Utenfor storbyene bor de fleste i enebolig, og der er utfordringene annerledes. Ladenettverket bygges fortsatt ikke ut i takt med elbilsalget, og det er ennå relativt sett få lynladere. Vi er nok ikke i mål, tross knalltall for juni 2021.