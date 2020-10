Nå slår elbilsalget alle rekorder. Heldigvis er det ikke Tesla som er årsaken

Neste uke legger Opplysningsrådet for veitrafikken fram sin månedlige statistikk for bilsalget i Norge – eller mer presist: Antallet nyregistrerte biler.

Allerede nå vet vi, takket være en uoffisiell oversikt på elbilstatistikk.no, at salget av elbiler har vært meget godt også i oktober.

Over 20.000 på tre måneder

Dermed kan vi også slå fast: Nå selges det flere elbiler i Norge enn noen gang før. I løpet av de siste tre månedene er det registrert over 20.000 nye, helelektriske biler her i landet. Rekorden hittil er fra perioden mars–mai i fjor, da Teslas Model 3 sto for over 30 prosent av elbilmarkedet alene i disse tre månedene.

Riktignok får statistikken drahjelp av Volkswagens ID3, som er den store salgsvinneren akkurat nå. Men et kjennetegn på det rare 2020 er likevel at markedet har modnet. Vi kommer altså til å omsette langt flere elbiler enn rekordåret i fjor, til tross for at koronakrisen rammet bilsalget i fire måneder i vår.

20 forskjellige elbilmodeller ligger an til å registrere minst 1000 nye eksemplarer i år. Her finner vi ID3, årets største salgssuksess Audi Etron, billigbilen MG ZS, nye elbilmodeller fra Peugeot, Renault og Mercedes-Benz, Tesla og ikke minst Polestar. Mazdas første elbil er dessuten også så vidt i gang på norske veier.

På vei inn på markedet har vi Volkswagens ID4, Citroëns EC4, Volvo XC40 og Tesla Model Y, som alle blir tilgjengelige om noen få måneder. Xpeng og Byd er andre, helt nye produsenter som vi også kommer til å se flere av på norske veier om ikke så lenge.

Langt igjen til 2025-målet

I Norge er utviklingen helt nødvendig – hvis vi skal nå det nasjonale målet om bare å selge biler uten klimagassutslipp fra 2025. Det er slett ikke sikkert at vi når det målet. Men det blir mer og mer sannsynlig at vi ikke vil være langt unna.

Som kollega Mathias Klingenberg analyserte på tu.no for noen dager siden, er mange av de viktige bilprodusentene nær 100 prosent elektrisk salg i Norge allerede: Både Audi, Hyundai, Seat og Jaguar har rundt 90 prosent elbilandel her i landet. Der ligger også Renault og Nissan, om vi holder varebilsalget utenom.

I motsatt ende av skalaen finner vi ikke minst flere japanske bilmerker. Toyota, som i gamle dager var det mest populære bilmerket i Norge, er parkert. Jeg blir overrasket om deres Lexus i elektrisk utgave kommer til å endre noe særlig på det. Honda hadde en periode verdens mest solgte SUV i sin CR-V. Også det bilmerket er nesten radert ut fra de norske salgsstatistikkene. Elbilen Honda E er irrelevant i det norske markedet med under 100 registrerte eksemplarer så langt.

Ford har også vært helt borte, men kommer nå tross alt med en elektrisk utgave av Mustang. Det er da noe.

Prisforskjellene bør bestå

Med salgstallene OFV legger fram neste uke, kan det igjen bli diskusjon om elbilfordelene. Vi ser at disse er under angrep. Kanskje er det også riktig å fjerne direkte subsidier. Men da bør også kostnaden for fossilt drevne biler opp. Differansen i innkjøpspris og brukskostnader er viktig. I Klimakur 2030 som ble lagt fram tidiligere i år, er salg av kun elbiler fra 2025 et av de viktigste tiltakene for å redusere klimagassutslippene fra veitransporten. Men det skjer ikke av seg selv, og foreløpig er det ikke aktuelt å forby salg av fossilt drevne biler i EU.

Uansett: Markedet flommer nå over av elbilmodeller. Så når Tesla endelig kommer med en ny modell, er det på langt nær like viktig som da Model 3 ble lansert og var nær å slå Volkswagens salgsrekord for en modell på ett år (bobla). Teslas Model Y kommer sikkert til å få et godt salg, men kommer den til å slå Audi Etron eller VW ID3 – for ikke å snakke om Volkswagens ID4 som også er på vei? Ja, det er slett ikke sikkert.

Ekstrem utvikling på halvannet år

Model 3 ble levert ut til norske kunder første gang i fjor. Så fort har utviklingen altså gått. Og med den utviklingen innen batterikapasitet og tetthet som blant andre Bloomberg New Energy Finance (NEF) forventer, vil modellene som selges i 2020 bli forbigått av de som kommer i 2022–23 på pris, vekt og rekkevidde.

Jeg tipper vi kommer til å se enda større variasjon i markedet: Noen bruker lavere batterikostnader til å tilby billige biler med begrensninger, andre forbedrer spesifikasjonene slik at du får mye mer bil for samme sum. Så sant det økonomiske regnestykket fortsatt går i elbilenes favør, vil den utviklingen bare forsterke interessen for å kjøre helelektrisk.