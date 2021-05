Ny analyse: Det tar ennå seks år før elbilene er billigere å produsere enn fossilbilene

En studie bestilt av organisasjonen Transport & Environment (TE) anslår at elbilene blir billigere å produsere enn fossilbilene i år 2027, melder The Guardian.

I dag koster elbilen nesten det dobbelte å produsere, når man legger en bil av medium størrelse til grunn – rundt 185.000 norske kroner for den fossilt drevne bilen, mot rundt 330.000 kroner for elbilen.

En hovedforklaring er batterikostnadene. Bloomberg NEF, som har laget rapporten på oppdrag fra TE, anslår at denne kostnaden vil falle med 58 prosent fra 2020 til 2030. Det er et kostnadsfall som kommer i tillegg til et enda kraftigere priskutt i det foregående tiåret.

Samme pris i 2026

Dermed vil produksjonskostnaden for begge biltyper ligge på rundt 190.000 norske kroner i 2026. Deretter blir elbilene billigere å produsere, skriver den britiske avisen.

En batterikostnad på under 100 dollar per kWh er regnet som en «magisk grense» for når elbilene virkelig blir konkurransedyktige på pris uten ulike typer subsidier – som et fritak for merverdiavgift.

I Storbritannia er målet å forby salg av nye fossilbiler innen 2030. I EU går en tilsvarende debatt, der stoppåret foreløpig tegner til å bli 2035. I Norge er det en nasjonal ambisjon om bare å selge elbiler og andre biler uten utslipp fra 2025.

– Så snart du kommer godt over 320 kilometers rekkevidde og du har en virkelig god ladeinfrastruktur, så blir det et enkelt valg. Det har vi sett i Norge, sier David Bailey, økonomiprofessor ved Universitetet i Birmingham, til The Guardian.

Direktør for emobilitet i TE Julia Poliscanova mener høyere CO2-avgifter vil bidra til å framskynde utviklingen.

– Markedet er klart

– Med riktig politikk kan salget av batteridrevne biler og varebiler nå 100 prosent innen 2035 både i Vest-, Sør- og til og med Øst-Europa. EU kan sette en sluttdato i 2035, med visshet om at markedet er klart. Nye forurensende kjøretøy bør ikke bli solgt lenger enn nødvendig.

TU har tidligere omtalt hvor langt de forskjellige bilprodusentene har kommet i elektrifiseringen, i form av hvor stor andel biler som selges med strøm versus fossilt som drivstoff:

Bloomberg NEF har tidligere anslått at batteriprisen vil bikke under 100 dollar i 2023. Analyseselskapet har skissert at det er når prisen blir så lav, at det blir mulig for bilprodusentene å tilby noen elbiler i noen markeder til samme pris som fossile biler – og likevel ha samme fortjeneste. Den nye rapporten indikerer at det tar flere år ekstra før elbiler generelt er billigere enn fossilt drevne biler.