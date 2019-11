Elbilsalget faller videre i november: En tredel lavere enn i fjor

Per 21. november er det solgt om lag 2.300 elbiler i november, viser uoffisielle tall på nettstedet elbilstatistikk.no.

Teslas Model 3 topper foreløpig månedsstatistikken – selv om selskapet normalt distribuerer biler i siste måned hvert kvartal (desember). Nissan Leaf og VW Golf følger deretter på lista.

Ifølge nettstedet er salget så langt denne måneden ned 14 prosent målt mot oktober. November ligger dermed an til å bli en enda dårligere salgsmåned for elbilene enn en allerede svak oktober.

Nedgang på rundt 35 prosent

Gitt at salget holder seg på samme nivå ut måneden, blir det solgt drøyt 3.200 elbiler i november. Det er rundt 1.800 færre elbiler enn i samme måned i fjor – en nedgang på over 35 prosent. Salget er imidlertid høyere enn i samme periode i de foregående årene.

Det er Opplysningsrådet for veitrafikken som månedlig publiserer salgstall for nye biler. Offisiell statistikk kommer om halvannen uke.

Da de dårlige oktobertallene ble kjent for knapt tre uker siden, var Norsk elbilforening raskt ute og advarte mot at andelen elbiler fortsatt er for lav, målt mot de nasjonale ambisjonene.

– Vi ligger fortsatt et godt stykke bak vårt ønske om å nå 50 prosent elbilandel i 2019. Og skal Norge nå målet om kun utslippsfritt nybilsalg i 2025, må vi virkelig trappe opp innsatsen, sa Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening da.

En undersøkelse Norstat nylig gjorde for ABC Nyheter, indikerer at det bare er 40 prosent av de som vurderer å kjøpe ny bil, som vil velge en elbil.

«Det er ikke bare en særgruppe som kjøper elbil. Nå nærmer vi oss at det er normalen. Men det er langt frem til at elbilen er normalen på veien», skrev TUs elbiljournalist Marius Valle i en analyse i sommer.

Salget de siste ukene indikerer at andelen elbiler i nybilsalget i alle fall har flatet noe ut, og faktisk kan være på vei ned.

Blir rekordår

Dårlig salg i høst til tross: 2019 blir et nytt rekordår for elbiler i Norge. Så langt er det solgt godt over 60.000 elbiler, mens nordmenn i hele 2018 kjøpte i overkant av 46.000 elbiler.

Her er oversikten over de mest solgte elbilmodellene så langt i år: