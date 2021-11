Elbilavgiftene øker mindre etter budsjettforliket: Vi intervjuer samferdselsministeren

I dagens utgave av Elbil - Teknisk sett snakker vi med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om det ferske budsjettforliket, 2025-målet og ladeinfrastruktur.

Han mener budsjettet har blitt bedre med SV, også for å nå 2025-målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler.

Budsjettet inneholder ikke store endringer fra tidligere, for eksempel blir det fremdeles null moms på elbiler i 2022.

Kort oppsummert er dette elbilendringene:

Fordelsbeskatningen for elbiler som firmabiler blir 80 prosent av listepris, ikke 100 prosent som først foreslått.

Det blir likevel ikke full omregistreringsavgift for elbiler som foreslått, men 25 prosent.

Det blir full trafikkforsikringsavgift, tidligere kalt årsavgift, for elbiler. Satsen reduseres imidlertid noe.

Elbilforeningen er blant dem som er fornøyde med budsjettforliket, og mener det gir ny kraft til 2025-målet.

Trekker tilbake Hurdalsplattform-formulering

Ordlyden for 2025-målet er imidlertid myket opp i regjeringsplattformen (Hurdalsplattformen) sammenliknet med hvordan det er formulert i Nasjonal transportplan.

I transportplanen heter det at «nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025».

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «gjøre det attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy med mål om at 100 prosent av nye personbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025.»

– Her har dere både gitt dere selv et ekstra år på å nå målet, samt byttet ut nullutslippskjøretøy-begrepet med “fossilfrie”. Hva skjedde?

– Vi har ikke tenkt til å løpe fra målet om nullutslipp innen 2025 for personbiler. Vi har ikke ment at det er den god løsning å fortsette med bensinbiler og dieselbiler ved å bruke biodrivstoff på dem. Kanskje man har vært litt upresis i formuleringen i Hurdal, svarer han.

– Det enkleste hadde vel vært å kopiere målformuleringen fra transportplanen. Hvorfor gjorde dere ikke det?

– Nå var ikke jeg i Hurdal, så jeg vet ikke akkurat hvorfor formuleringen ble som den ble. Men vi legger til grunn formuleringen i Nasjonal transportplan, vi mener egentlig ikke noe annet, sier han.

Ladeplasser for lastebiler

Vi spør også om hvordan man skal støtte utbygging av hurtigladenettverket videre, samt hvordan man kan utforme et nettverk som legger bedre til rette for at også tunge kjøretøy kan lade.

– Kan dere pushe de kommersielle ladeaktørene til å legge bedre til rette for at det skal være mulig å komme inn på en ladestasjon med en lastebil?

– Ja, det er i alle fall åpenbart et tema det går an å snakke mer om, så det kan jeg ta med meg inn i diskusjoner, svarer han.

