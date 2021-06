Det snakkes mye om elektriske fritidsbåter, og det er mange initiativer på gang. Greenwave mellom Tvedestrand og Risør er i full gang.

Jacob Storjord Anderson er teknologisjef i selskapet og kan fortelle oss at de har bygget 12 nye båter av typen de kaller 601 i år, og i tillegg har de bygget om 18 eldre fra diesel og bensin til el-drift med batteri.

Dette er ikke båter for dem som vil opp i plan og kjøre i 40-50 knop. Dette er for dem som vil nyte sjølivet i fulle drag og hvor turen er viktig. Litt som med snekker, men uten støy, vibrasjoner, eksos og lukt. Her er det måkeskrik, bølgeskvulp og saltvann som er erstatningen.

I standard utførelse har båten en 7,5 kW motor og et 10 kWh batteri. Det kan høres lite ut, men reduserer du farten til behagelige 4 til 5 knop, holder batteriet i fem timer. Øker du med én knop til 6, dobles strømforbruket.

Det koster 150.000 kroner å bygge om en gammel båt eller 450.000 for en ny.

