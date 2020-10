Ekspertutvalget for Fedje-ubåten er utnevnt

Vraket av ubåten fra andre verdenskrig ble funnet i 2003, og det ble klart at ubåten blant annet hadde 67 tonn flytende kvikksølv om bord, lagret på stålflasker.

Siden da har diskusjonen gått om hva som er den beste løsningen. I 2007 ble det bestemt at ubåten og området rundt skulle tildekkes. Etter kraftig motstand snudde den sittende regjeringen, og det ble to år senere bestemt at den skulle heves. Året etter, i 2010, ble det bestemt at det skulle gjennomføres nye utredninger.

I 2012 kom det en rapport som sa at tildekking er det rimeligste og tryggeste alternativet, og så sent som i 2018 satte regjeringen av 30 millioner kroner til arbeidet med å dekke til ubåten etter at blant annet Kystverket støttet denne løsningen.

Utsatt i sommer

Samferdselsdepartementet håpet da at tildekkingen skulle være ferdig denne sommeren. Men i juni valgte samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) å sette en strek over den gjeldende planen om å legge en fylling over vraket.

Han ville da sette ned et utvalg som på nytt skal gå gjennom saken og vurdere den beste løsningen. Nå er altså utvalget satt ned, med mål om å levere sin rapport senest 1. november neste år.

– Folk på Fedje, og langs vestlandskysten, er engstelige for hva som kan skje med kvikksølvlasten om bord i ubåtvraket som ligger på bunnen av havet. Det er viktig for oss at det vi til slutt velger å gjøre, skal være trygt for mange generasjoner fram i tid. sier Hareide.

Utvalg

Gro Kielland skal lede ekspertutvalget. Hun har i mange år vært leder innen oljeindustrien og har arbeidet på styrenivå for en rekke selskap, blant annet Aker BP.

De øvrige medlemmene i utvalget er Martha Kold Bakkevig, styremedlem i blant annet Kongsberggruppen; Per Buset, TIOS-Group; Sylvia Frantzen, forsker ved Havforskningsinstituttet; Kristin Magnussen, Partner i Menon; Viktor Nilsen-Nygaard, Marine Manager Equinor; Deborah Oughton, direktør for CERAD og professor ved NMBU; Øyvind Voie, Forskningsleder FFI og Eric Waymel, Offshore Operations Manager TechnipFMC.

Utvalget skal se på om det er ny teknologi som kan tas i bruk og er ikke låst til de løsningene som allerede er utredet. Målet for utredningen vil være å sikre minst mulig miljørisiko på lang sikt.

Den tyske ubåten U-864 ble torpedert av en britisk ubåt 9. februar 1945, to nautiske mil vest for Fedje i Hordaland. Ubåten brakk i to deler og sank. I 2003 ble den funnet, på 150 meters dyp, lastet med 1.847 kvikksølvbeholdere.