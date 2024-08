Nytt vikingtidsmuseum åpnes i 2027. Når vikingskipene skal flyttes inn i det nye museet, blir kostnadene større enn først ventet – 550 millioner kroner.

Høsten 2022 ble det anslått at flyttingen av skipene ville koste 269 millioner kroner. Nå har prislappen altså blitt nær doblet, skriver NRK.

Skipene skal flyttes omtrent 100 meter inn i et nybygg som henger sammen med det gamle museet på Bygdøy i Oslo.

Grunnen til at prisestimatet har økt så mye, er at gulvet i det gamle museet ikke vil tåle vekten av skipene, som er oppbevart i stålrammer som veier omtrent 50 tonn.

Nå har Statsbygg, som er ansvarlig for byggingen av det nye museet, måttet bytte strategi og har bestemt at skipene skal heises i kranbaner i taket. Først var planen at skipene skulle flyttes på skinner på gulvet.

Prosjektsjef Lars Christian Gomnæs i Statsbygg sier at en del av grunnen til at de har bommet på kostnadene, er at det er få med erfaring fra denne type arbeid.

– Å flytte skjøre vikingskip som er mer enn tusen år gamle, er unikt i verdenssammenheng. Og erfaring og referanser er det også dårlig med, sier Gomnæs.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) sier at den ekstra kostnaden ikke vil gå ut over andre ting i prosjektet.

– Fordi sikkerheten til samlingen er så kritisk og så viktig, har vi sagt ja til å bruke 350 millioner av bufferen som allerede er satt av til uforutsette kostnader, sier han.