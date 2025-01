Ruter opplyser tirsdag morgen at en rekke bussavganger i hovedstaden er innstilt fram til tidligst klokken 11.

– Ikke reis hvis du ikke må. Beregn god tid og reis med skinnegående transport hvis du må ut å reise fra morgenen, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter i en pressemelding.

Like før kl 11 opplyser Ruter om at det kommer til å være en rekke innstillinger utover dagen i kollektivtrafikken i Oslo, opplyser. Og at det jobbes intensivt for at trafikken skal gjenopptas.

Brøytemannskaper jobber på spreng for å klargjøre traseene slik at også busstrafikken kan fortsette. Ruter opplyser at det gjøres fortløpende vurderinger på hver av busslinjene.

Busslinje 20, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 34, 37, 54, 100, 110, 300, 321, 335, 340, 345, 360 er innstilt i sin helhet.

Allerede mandag kveld innstilte Ruter store deler av bussdriften på grunn av snøen. Årsaken var at de mente det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å opprettholde store deler av bussdriften.

Rammer T-banen

Men det er ikke bare kollektivtrafikk på fire hjul som sliter i snøen tirsdag morgen. På X melder Sporveien at det også er forsinkelser på samtlige T-banelinjer i Oslo.

Linje 1 mellom Bergkrystallen og Frognerseteren er innstilt.

– Vi prøver å få trafikken i gang igjen så raskt som mulig, men mange linjer vil være innstilt fra morgenen. Vi oppdaterer Ruter-appen og ruter.no så raskt det lar seg gjøre når det er endringer for enkeltlinjer, sier Dahl Johansen.

Krevende dag i flytrafikken

Reisende må også belage seg på nye forsinkelser i flytrafikken. Særlig ved Oslo lufthavn er forholdene krevende, ifølge Avinor.

– Det er nok en krevende vinterdag. Spesielt ved Oslo lufthavn snør det mye. Vi jobber alt vi kan med å brøyte og holde driften i gang, men det blir nok forsinkelser i dag også, sier kommunikasjonssjef Cathrine Framholt i Avinor til NTB like før klokken 8 tirsdag morgen.

– Det er foreløpig ingen innstillinger, men det er noen forsinkelser. Forsinkelser fra Oslo lufthavn vil også påvirke andre flyplasser i Norge.

Morgentrafikken har imidlertid gått som normalt fra Bergen lufthavn Flesland, der det var flere innstillinger mandag. Likevel bør folk følge samme reiseråd, og ikke minst beregne ekstra tid på å komme seg til flyplassen.

– Det kan ta lang tid for enkelte å komme seg til flyplassen, og folk må være tålmodige, sier Framholt.

Bergensbanen stengt

Det er imidlertid ikke bare borgerne i hovedstaden som herjes av kong vinter. Fram til klokken 22 er det farevarsel for svært mye snø også i resten av Østlandet.

Natt til tirsdag ble Bergensbanen stengt mellom Hallingskeid og Myrdal etter at det gikk et snøras kvelden før. Det kommer ikke nye oppdateringer fra den kanten før klokken 9.

I tillegg er linje R55 innstilt mellom Porsgrunn og Notodden på grunn av været. Her varsles det en ny oppdatering klokken 12.

Stengte fjelloverganger

En rekke fjelloverganger i Sør-Norge er også stengt. Det gjelder fylkesvei 53 Tyin-Årdal, riksvei 52 Hemsedalsfjellet, fylkesvei 50 Aurland-Hol, riksvei 7 Hardangervidda, E134 Haukelifjell og riksvei 12 Vikafjellet.

Også i Agder og Telemark er det mye vær, men der skal situasjonen roe seg tirsdag ettermiddag, ifølge Meteorologisk institutt.

Til tross for at snøen har lavet ned og vinden herjet i utsatte områder, har ikke politidistriktene i de utsatte områdene registrert noen større utfordringer natt til tirsdag.