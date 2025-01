Det gjenstår fortsatt snørydding på enkelte spor på Østlandet, melder Bane Nor.

Etter de to siste dagenes massive snøvær på Østlandet gjenstår det fortsatt en del snørydding på stasjoner og spor der det ikke har gått trafikk.

– Det blir dessverre fortsatt noen innstillinger, men det blir kjørt tog på alle linjer og flere avganger enn mandag og tirsdag, melder Bane Nor på egne nettsider.

Onsdag morgen skal imidlertid togtrafikken økes gradvis.

– Svært glatt og isete

I Oslo der kollektivtrafikken i regi av Ruter i stor grad var innstilt tirsdag, er trafikken oppe å gå igjen.

– Det er gjort en del lokale tilpasninger. Blant annet kjøres linje 265 til Ikea Slependen, og så er det en buss med kjettinger som kjører derfra og rundt Nesøya hvor det er svært glatt og isete, skriver Ruter i en pressemelding.

Det var oransje farevarsel på Østlandet på grunn av mye snø på mandag og tirsdag. Også Sørlandet og Vestlandet har hatt mye snø den siste tiden.

Ville brøyte mellom togene

Bergensbanen er fortsatt stengt mellom Hallingskeid og Myrdal onsdag etter at et snøras delvis ødela et snøoverbygg. En ny oppdatering skal komme kl. 16, melder Bane Nor.

Slik så det ut etter at et snøras raste inn i og delvis ødela et rasoverbygg på Bergensbanen nordvest for Hallingskeid mandag kveld. Foto: Bane Nor

Om lag halvparten av togene på Østlandet ble innstilt i perioden for at brøytemannskapene skulle ha mulighet til å rydde sporene mellom avgangene.

– Gjennom Oslo S går det 1200 tog i døgnet, så det sier seg selv at det ikke er plass til å brøyte mellom togene. Nå tar det seg opp med snø, og man vil nok se at det er en veldig lur løsning vi har kommet opp med i år, sa pressevakt Mari Rjaanes i Bane Nor til TU på mandag.