Til tross for at snøen har lavet ned og vinden herjet i utsatte områder, har ikke politidistriktene i de utsatte områdene registrert noen større utfordringer natt til tirsdag.

Av værrelaterte hendelser melder politiet i Agder om trær og ledninger som har falt over veier. Dette strekker seg fra Lindesnes i vest og til Tvedestrand i øst, men ingen av hendelsene var av kritisk karakter.

Til NTB sier politiets operasjonsleder Tom Einar Gausdal snøen har gått over til regn, men at det ikke er meldt om glatte veier.

Også politidistriktene Oslo, Vest, Øst, Sørøst og Innlandet melder om en natt uten de store værrelaterte hendelsene. NTB får opplyst at det har vært noen mindre alvorlige utforkjøringer og tyngre kjøretøy som har satt seg fast.

Ras stenger Bergensbanen

Meteorologisk institutt har utvidet farevarselet om svært mye snø på Østlandet til klokken 22 tirsdag. I Agder og Telemark gjelder varselet fremdeles til klokka 12 tirsdag.

Flere går på ski til jobben i Oslo tirsdag morgen. Foto: Mona Strande

Allerede før det varslede uværet slo til mandag, varslet Bane Nor at de hadde tatt grep – og at det til og med tirsdag blir det kjørt færre tog på Østlandet.

Bergensbanen er stengt ut dagen som følge av et snøskred. Snøværet er så krevende at det heller ikke settes opp alternativ transport på formiddagen, ifølge Vy.

I tillegg er linje R55 innstilt mellom Porsgrunn og Notodden på grunn av været. Her varsles det en ny oppdatering klokken 12 tirsdag.

Flere flyavganger innstilt

Også flytrafikken ble mandag kveld påvirket av uværet. På Bergen lufthavn Flesland ble seks Widerøe-fly som skulle til eller fra Stavanger, Kristiansund og Haugesund innstilt, skriver Bergensavisen.

Pressevakt i Widerøe Catharina Solli sier innstillingene skyldtes forsinkelser, stengte rullebaner og problemer som forplantet seg gjennom dagen.

Les også Togene var ute av drift i et halvt døgn: – Dette er ikke godt nok

Tirsdag morgen er også Widerøes flygning til og fra Aberdeen innstilt.

Stengte fjelloverganger

På veiene har det stort sett gått greit i løpet av nattetimene, men uværet har ført til at flere fjelloverganger i Sør-Norge ble stengt natt til tirsdag.

Dette gjelder fylkesvei 53 Tyin–Årdal, riksvei 52 Hemsedalsfjellet, fylkesvei 50 Aurland – Hol, riksvei 7 Hardangervidda, E134 Haukelifjell og riksvei 13 Vikafjellet.

Nye vurderinger for fjellovergangene vil bli gjort tirsdag morgen.

Riksvei 15 over Strynefjellet var også stengt i flere timer etter at flere biler fikk problemer i det vanskelige været på fjellet.

Vanskelige kjøreforhold fører til at Ruter innstiller flere bussavganger i Oslo tirsdag morgen. Bildet er fra mandagens snøvær, da en buss kjørte av veien på Mortensrud. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Mange strømløse

Også flere som ikke befant seg på veiene, men holdt seg hjemme, fikk kjenne på uværets herjinger etter et strømbrudd i Agder. På det meste var nesten 6000 husstander uten strøm.

Årsaken til strømbruddene er ikke kjent, men det var kraftig snøfall i fylket mandag.

Ved inngangen til tirsdagen var fortsatt rundt 1500 strømløse husstander i Tvedestrand og Risør, ifølge Tvedestrandsposten.

Innstilte flere bussruter i Oslo

I Oslo og omegn meldte Ruter mandag kveld at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å opprettholde store deler av bussdriften. Flere busslinjer ble derfor innstilt resten av kvelden.

Ruter opplyste at de fortløpende vil vurdere situasjonen og gjenoppta enkelte ruter dersom forholdene tillot det. Ruter har varslet en ny statusoppdatering tirsdag klokken 7.

Tirsdag morgen melder Sporveien ar det er forsinkelser på samtlige T-banelinjer i Oslo. Linje 1 mellom Bergkrystallen og Frognerseteren er innstilt.