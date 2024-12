179 døde da fly krasjet under landing i Sør-Korea

Flyet kjørte ut av rullebanen under landing på Muan internasjonale lufthavn sørvest i Sør-Korea søndag. Det krasjet i en betongbarriere ved enden av rullebanen og eksploderte foran øynene på hundrevis av personer inne i terminalbygget på flyplassen.

Av de 181 om bord ble to besetningsmedlemmer, en mann og en kvinne, hentet ut av det ødelagte flyet i live av redningsmannskaper. Men deretter svant håpet om å finne flere overlevende.

Tidlig på ettermiddagen norsk tid bekreftet myndighetene at 179 personer er døde. Av dem var 65 blitt identifisert. Med unntak av to som kom fra Thailand, var alle passasjerene koreanske. Den yngste var en tre år gammel gutt, og den eldste var 78 år gammel.

Fugler over rullebanen

Fugler i området og problemer med å få ut landingshjulene ble tidlig nevnt som mulige årsaker til ulykken. Boeing 737-800-maskinen fra lavprisselskapet Jeju Air kom fra Thailands hovedstad Bangkok og skulle inn for landing da ulykken skjedde.

Tre minutter tidligere skal kontrolltårnet på flyplassen ha utstedt en advarsel om fugler i området over rullebanen. Kort etter meldte flyets pilot «mayday» over radioen. Det er imidlertid ikke endelig fastslått fast at fugler var årsaken til ulykken.

Myndighetene i Sør-Korea hadde søndag åpnet etterforskning av ulykken. Begge de svarte boksene i flyet, den som registrerer kommunikasjon i cockpiten og den som sikrer alle tekniske data, var søndag hente ut av vraket.

Det var full fyr i passasjerflyet etter at det krasjet på Muan internasjonale lufthavn. Foto: Brannvesenet i Muan / AP / NTB

Samtidig har eksperter satt spørsmålstegn ved flere forhold rundt ulykken.

– Hvorfor la ikke brannvesenet skum på rullebanen. Hvorfor sto de ikke klare da flyet traff bakken, og hvorfor landet flyet så langt ned på rullebanen, spør flyekspert Geoffrey Thomas ifølge Reuters.

Passasjerer kastet ut

Videoopptak fra flyplassen viser at flyet buklandet og skled nedover rullebanen på Muan internasjonale flyplass. I høy hastighet smalt det inn i en barriere i enden av rullebanen og eksploderte i en ildkule.

– Passasjerer ble kastet ut fra flyet etter at det kolliderte med barrieren, noe som gir små sjanser for overlevelse, sto det i en uttalelse fra myndighetene.

På formiddagen norsk tid opplyste den sørkoreanske myndigheten med ansvar for brannvesenet at 174 mennesker var bekreftet omkommet. Senere ble det bekreftet at 179 var døde og at bare to overlevde.

Flyulykken er den verste i Sør-Korea noensinne. Ulykken med nest høyest dødstall skjedde utenfor byen Busan i 2002, da 129 mennesker mistet livet.

Landesorg

Sør-Koreas fungerende president Choi Sang-mok har erklært sju dagers landesorg. Kunngjøringen kom under et krisemøte søndag kveld lokal tid.

Choi var selv på ulykkesstedet søndag. Han forsikret at regjeringen ville sette inn alle nødvendige ressurser.

– Jeg tror ikke at ord er tilstrekkelig for de sørgende familiene som er blitt rammet av denne tragedien, sa Choi.

Flyprodusenten Boeing har sendt ut en uttalelse der selskapet kondolerer de berørte. New York Times siterer kilder på at det er omtrent 4400 fly av samme modell som ulykkesflyet i bruk rundt om i verden.

Jeju Air opplyser at selskapet skal samarbeide med myndighetene i etterforskningen for å finne ulykkesårsaken.