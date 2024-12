Beslutningen kom kort tid etter at nyhetsbyrået meldte at landets samferdselsdepartement vurderte en slik ekstraordinær inspeksjon. I tillegg har fungerende president Choi Sang-mok beordret en sikkerhetsgjennomgang av landets luftfart.

Mandag morgen opplevde et fly av samme type problemer med understellet, skriver Yonhap. Flyet tilhørte samme selskap som ulykkesflyet, Jeju Air.

Flyet tok av fra flyplassen Gimpo utenfor Seoul på vei til øya Jeju mandag morgen, men måtte gjøre vendereis. Ifølge Yonhap opplevde flyet et uidentifisert problem med understellet etter avgang.

Flyet tok av ved 6.45-tiden mandag morgen lokal tid. Ifølge nettstedet Flightradar24, der man kan følge fly over hele verden, snudde det etter rundt ti minutters flyging og landet en snau halvtime senere. Yonhap melder at flyet landet trygt på Gimpo.

Både Yonhap og Flightradar24 opplyser at flyet var et Boeing 737–800. Flåten til Jeju Air består i all hovedsak av denne flytypen.

Folk arbeider på stedet der et fly kjørte av rullebanen og krasjet på Muan internasjonale lufthavn i Muan i Sør-Korea. Foto: Kim Soo-hyeon/Reuters/NTB

Tviler på fugleteori

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål etter Jeju Air-krasjen i Sør-Korea, men at en fugleflokk var den direkte årsaken tviler flere flyeksperter på.

– Selvfølgelig kan det ha vært en fuglekollisjon, men konsekvensene er altfor store til at det kan være den direkte årsaken til ulykken, sier Gregory Alegi, tidligere instruktør ved flyskolen til det italienske luftforsvaret, til Sky News.

Alegi mener det nå er flere spørsmål enn svar etter flystyrten i Muan.

– Hvorfor gikk flyet så fort? Hvorfor var ikke flapsene nede? Hvorfor var ikke landingshjulene nede? er blant spørsmålene Alegi vil ha svar på.

Tre minutter før krasjen skal kontrolltårnet på flyplassen ha utstedt en advarsel om fugler i området over rullebanen. Kort etter meldte flyets pilot «mayday» over radioen. Det er imidlertid ikke endelig fastslått at fugler var årsaken til ulykken.

Lufthansa-pilot og flysikkerhetsekspert Christian Beckert sier til kanalen at videoen av krasjen mest sannsynlig viser at mesteparten av flyets bremsemekanismer ikke var aktivert.

– Det er veldig, veldig sjeldent og veldig uvanlig å ikke senke landingshjulene fordi de kan senkes med et uavhengig, alternativt system, sier han.