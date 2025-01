– Det er ingen som ikke er gjort rede for etter brannen, sier krimleder Johan Jahr hos politiet i Oslo til NTB ved 8.30-tiden.

Bygget som brant, er et næringsbygg under oppussing, og ingen var bostedsregistrert der.

Rundt 160 personer ble evakuert fra nabolaget. De som bor nærmest brannåstedet, har fortsatt ikke fått komme tilbake. De som bor i andre leiligheter i nærheten, har fått dra hjem.

Var rasfare

Brannvesenet driver med etterslukking, og de kommer til å være der utover dagen og kanskje morgendagen også, sier krimlederen videre. Lenge drev brannvesenet bare med utvendig slukking gjennom vinduene fordi bygget er såpass skadet at det var stor rasfare.

– Nå jobber de med å rive innvendig for å hindre videre spredning og for å gjennomgå bygget, sier Jahr.

Han sier politiet deretter vil gå i gang med krimtekniske undersøkelser, blant annet for å lete etter brannårsaken.

Rundt 160 personer ble evakuert etter at det natt til onsdag begynte å brenne i en bygård ved Alexander Kiellands plass i Oslo sentrum. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Under oppussing

Det dreier seg om en såkalt 1890-bygård, en type bygg som var vanlig på slutten av 1800-tallet – og som vanligvis er fire eller fem etasjer høye. Oslo brann- og redningsetat fører omfattende tilsyn av disse bygårdene. Bygget ved Alexander Kiellands plass har fire etasjer pluss loft.

– Det har vært brann i alle etasjer. Brannen spredte seg videre til taket, og hele bygården er totalskadet, sa brannvesenets innsatsleder Knut Halvorsen til NTB ved 4.30-tiden.

Nødetatene var på stedet kort tid etter at brannen ble meldt inn like etter klokken 2.

Brannvesenet fikk først melding om at det brant i byggets første og tredje etasje. Vaktkommandør ved Oslo 110-sentral Rune Elstad sier til NTB at brannen trolig har spredd seg via vegger og oppover – og bygget ble etter hvert overtent.