Eksperter tviler på at lavt smøreoljenivå er hele forklaringen

Sjøfartsdirektoratet slo onsdag fast at den direkte årsak til at Viking Sky fikk motorstans da den krysset Hustadvika i bølger på opp mot 15 meter, var lavt oljetrykk.

Direktoratet sendte deretter ut sikkerhetsmelding om at rederier bør sikre tilførsel av smøreolje til motorer og andre kritiske komponenter.

Kilder TU har snakket med, slår seg imidlertid ikke til ro med at dette er hele forklaringen på Viking Skys motorhavari.

Hver motor – av typen 32/44CR er utstyrt med separate smøresystemer med oljesump i rammen (skid) som motor og generator er bygget på. Ifølge Sjøfartsdirektoratet var det like lavt oljenivå på hver av motorene, men innenfor de anbefalte grenser oppgitt av motorprodusenten MAN Energy Solutions i Augsburg.

Viking Sky Det tredje av seks skip i Viking Star-klassen Skipsregister: NIS Klasseselskap: Lloyd’s Verft: Fincantieri Ancona (2017) Lengde: 228,8 meter Bredde: 28,8 meter Dypgang: 6,65 meter Framdrift og motorer: Dieselelektrisk Hovedmotorer: MAN 2x 9L32/44CR (5 MW) og 2x12V32/44CR (6,7 MW) Propeller: 2 × 7.250 ekW Thrustere: 3 × 1.400 kW Tonnasje: 47.842 bruttotonn Passasjerer: 930 Mannskap: 260 lugarer Nødgenerator: 1.230 kW Hastighet: 20 knop

Det er foreløpig ikke slått fast hvor mange motorer som var i bruk. Et stort cruiseskip bruker om lag 60 prosent av energien til framdrift og 40 prosent til hotelldrift. Last og foredling er selvsagt avhengig av hastighet og behov for kjøling (aircondition) eller varme.

Uvanlig med total blackout: Flere teorier om årsaken

Tre av fire motorer

Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad sier til TU at normalt sett ville skipet hatt tre motorer i gang.

– Alle motorene ble slått ut av samme årsak. Det er vi sikre på, sier Alvestad til TU.

Sjøfartsdirektoratet gikk onsdag ut med en sikkerhetsmelding rettet til alle rederier om å ta forholdsregler for å sikre nok tilførsel av smøreolje til motorer og andre kritiske komponenter.

– Vi oppfordrer dem til å ta kontakt med motorleverandørene, sier Alvestad.

Sjøfartsdirektoratet påpeker at ingen alarmer indikerte for lavt smøreoljenivå før Viking Sky entret Hustadvika.

Fra sikkerhetsmeldingen: «Den tunge sjøen på Hustadvika medførte trolig så store bevegelser i tankene at smøreoljepumpene mistet tilførsel. Dette utløste alarm på lavt smøreoljetrykk som igjen medførte at motorene kort tid etter gikk i automatisk nedstenging.»

Har redundans: Reservesystemene skulle slått inn

Avventer havarikommisjonsrapport

På spørsmål til MAN om de vil kontakte sine kunder og be dem fylle over minimumsnivået for å være på den sikre siden, svarer kommunikasjonsdirektør Jan Hoppe at de ikke ønsker å legge noe til den foreløpige konklusjonen til Sjøfartsdirektoratet.

DETTE ER SAKEN I 14-tiden lørdag 23. mars sendte cruiseskipet Viking Sky ut en mayday-melding om motorstans på Hustadvika i Fræna kommune i Møre og Romsdal.

Det var svært høye bølger og vind opp mot liten storm i området. Skipets to ankere fikk feste 100 meter fra en grunne.

Skipet var på vei fra Tromsø til Stavanger. 1.373 personer var om bord, 915 passasjerer og 482 besetningsmedlemmer.

Helikoptre ble satt inn for å evakuere passasjerer. De ble heist opp en etter en og fløyet til land. I løpet av kvelden og natta ble over 470 personer evakuert.

Lørdag ettermiddag fikk mannskapet startet en motor og fikk styrt baugen opp mot sjøen.

Natt til søndag fungerte tre av fire motorer på cruiseskipet igjen. To ankerhåndteringsfartøyer slepte skipet mot Molde.

Mandag startet Statens havarikommisjon for transport (SHT); Sjøfartsdirektoratet, Lloyd's og politiet gransking av ulykken.

Foreløpig konklusjon ble lagt fram onsdag: Lavt smøreoljetrykk fikk motorene til å slå seg av for ikke å bli overopphetet og skjøre seg. Kilder: NTB, Viking Ocean Cruises, Politiet Møre og Romsdal, Hovedredningssentralen Sør-Norge og Helse Møre og Romsdal

Jan Hoppe legger imidlertid til: Det er fortsatt noen åpne spørsmål rundt hendelsen som må besvares. Undersøkelsene fortsetter, skriver Hoppe i en epost til TU.

MAN ser fram til den endelige rapporten fra Statens havarikommisjon, men er så langt enig i Sjøfartsdirektoratets konklusjon.

Når alarmene går om for lavt trykk på smøreolje, vil motorer ganske raskt gå over i en kontrollert «shut down». Uten smøring vil motorene kunne skjære seg i løpet av 1-2 minutter. Ettersom Viking Sky er bygget med to separate maskinrom med to og to motorer, vil det i prinsippet alltid være redundans. Likevel gikk alle motorene inn i shut-down modus.

Se videoene: Slik var dramatikken om bord

Spørsmålstegn

Motorekspertise TU har vært i kontakt med, kan ikke skjønne at de rulle- og stampebevegelser skipet var utsatt for kan være nok til å slå ut smøresystemet på alle motorene.

Ifølge internasjonale krav skal motorene tåle 22,5 graders helning (rull) til hver side og 10 grader stamp (opp ned i lengderetning). For et skip på 228,8 meters lengde og 28,8 meters bredde, skal det mye til før man er der. Skipet har også stabilisatorer som skal gi en mykere bevegelse i høy sjø. Skipene er konstruert for å tåle atskillig mer enn passasjerene.

MAN ønsker ikke å kommentere dette.

USAs havarikommisjon: Vil være med på å undersøke Viking Sky

Solgt over 250

Kommunikasjonsdirektør Jan Hoppe opplyser at MAN har levert over 250 motorer av typen 32/44 CR (common rail – elektronisk innsprøytingssystem). Motortypen, firetakts medium speed – er spesielt utviklet for tungolje, men kan også benytte marin diesel.

Smøreoljesystemet er basert på en tørrsump med pumpe plassert på samme ramme som motor og generator, satt sammen og testet i Augsburg i Tyskland. Smøreoljen sirkuleres hele tiden og renses og kjøles. Fra tørrsumpen suges olje opp og sirkulerer inn i motoren og tilbake i tørrsumpen.

TU har bedt MAN om en forenklet skisse som kan forklare smøreoljesystemet, men blir henvist til brukermanualen.

Etter første dag om bord: Jakten på ulykkesårsaken fortsetter

Sertifikater

Viking Sky ligger nå til kai i Kristiansund for utbedringer og reparasjon før skipet igjen kan settes i drift. Utbedringer og reparasjon gjøres under klasseselskapet Lloyd’s spesifikasjoner.

Lars Alvestad sier at direktoratet vil ha sine inspektører om bord før skipet får utstedt og fornyet sertifikater og får tillatelse til å seile.

Både direktoratet og MAN avventer sluttrapporten til Statens havarikommisjon for transport før de vil uttale seg mer om hendelsen ved Hustadvika. Kilder TU har vært i kontakt med er ikke mindre spente.

– Det vil forundre meg om det ikke ligger mer bak her enn bare lavt oljetrykk, sier en av dem.

Skal egentlig ikke være mulig: Svikt i smøreoljeforsyning slo ut alle fire motorene på Viking Sky

Dieselelektrisk

Viking Sky har dieselektrisk framdrift og er utstyrt med fire MAN hovedmotorer, to av typen 9L32/44CR på 5.040 kW hver og to av typen 12V32/44CR på 6.720 kW hver.

De er konfigurert med to motorer fordelt på «far og sønn» i hvert sitt maskinrom, skilt med brann- og vanntette skott og dører.

Ifølge MAN er motortypen spesielt designet for bruk av tungolje (HFO i henhold til DIN ISO 8217-spesifikasjonener).