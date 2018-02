Droner skal erstatte kranløft mellom fartøy og oljeplattform

Store droner med høy løftekapasitet skal utvikles av fire norske teknologimiljøer.

Målet er tryggere operasjoner og utvidet værvindu for overføring av varer og utstyr mellom forsyningsskip og oljeplattformer eller rigger.

Prosjektet har fått navnet “Sikrere logistikk fra fartøy med ubemannet logistikkhelikopter". Ved å bruke ubemannet helikopter, eller kraftige og store droner, kan løfteoperasjoner bli mindre avhengig av vind, dårlig sikt, mørke, bølger, hiv og rulling på båt og rigg.

Værforholdene fører ofte til forsinkelser i forbindelse med levering av gods som mat, forbruksartikler og teknisk utstyr til installasjoner til havs, skriver Norut i en pressemelding.

Fire i front

Prosjektet ledes av det Tromsø-baserte forsknings- og innovasjonsselskapet Norut som har erfaring med å utvikle autonome styringssystemer for ubemannede fly, samt å kjøre operasjoner under utfordrende værforhold i arktiske farvann.

I tillegg til Norut deltar Griff Aviation, Sable og Olympic Subsea i utviklingen.

Styringssystemet for logistikkhelikopter til havs må ha stor grad av automasjon, hvor avgang, landing og overlevering av last kan foregå på en båt som beveger seg i sjøen.

Drone-selskapet Griff Aviation har i lengre tid jobbet med utvikling av droner som har kapasitet til å frakte nyttelast på flere hundre kilo.

Skal droner være et reelt alternativ til konvensjonelle kran-løft, må logistikkhelikopteret kunne operere sikkert under værforhold, noe som er minst like utfordrende som ved dagens operasjoner.

Hangar

Teknologiselskapet Stable leverer avansert stabiliseringsteknologi og skal løse forskningsprosjektets hovedutfordring: Å videreutvikle styringssystemene slik at dronene kan starte og operere fra en bevegelig, maritim plattform.

Ifølge pressemeldingen fra Norut er selskapets oppgave å utvikle en stabil plattform for start og landing av logistikkhelikopteret.

Plattformen skal plasseres i en container på dekk, som også fungerer som dronens hangar mellom flyoppdragene.

Ruteplanlegging og dynamiske modeller for samhandlingen mellom drone, underhengende last og bevegelige landingsplattformer, er fokusområder.

Offshorerederiet Olympic Subsea, med 11 konstruksjonsskip i flåten, er også med på prosjektet.

Offshoredroner

Det er ikke opplyst hvor store eller tunge elementer prosjektet tar sikte på å kunne overføre med droner.

Droner har allerede vært i bruk offshore til inspeksjonsoppgaver. Bedre og mer stabile droner som tåler vind og vær utvider grensene for hva de kan brukes til.

Sjefsforsker innen oppstrøms teknologi i Statoil, Kjetil Skaugset, sa ifølge UAS Norway at droner kan spare dem for store summer, blant annet ved visuell inspeksjon av overflater, sveisesømmer, tanker og prosessutstyr.

Innsikt

– Vi tror droner kan hjelpe oss å få bedre innsikt i utstyrets tilstand, slik at vedlikeholdet kan gjøres ved behov, ikke etter fastsatte tidsintervaller, sier Skaugset.

Droner kan også brukes på steder der man helst vil slippe å plassere et menneske, eller steder der man må stenge ned produksjonen for å slippe mennesker til.

– Bruk av droner vil i enkelte tilfeller gjøre det mulig å holde produksjonen i gang lenger. Det gir enorme ekstrainntekter, sier Skaugset.