340 permitterte i riggselskap fikk for lite betalt - dømt til å betale

Teknisk Ukeblad omtalte tidligere i høst at riggselskapet Transocean var saksøkt av fagforbundet Safe.

Bakgrunnen for søksmålet er at fagorganisasjonen mener at hundrevis av permitterte har fått utbetalt for lite lønn. Årsaken er at flere arbeidsgivere har begrenset grunnlaget for beregning av lønn i de ti første dagene av permitteringsperioden til 6 G (folketrygdens grunnbeløp). I denne perioden er det arbeidsgiver som står for lønnskostnadene.

Onsdag dømte Stavanger tingrett riggselskapet å betale en ansatt 8660 kroner.

Pilotsak

Transocean er en av arbeidsgiverne som har begrenset grunnlaget for beregning av lønn i arbeidsgiverperioden til 6 G (561.804 kroner per 1. mai 2017).

Riggarbeideren i saken, er en av i alt 340 ansatte som ble permittert i løpet av 2015 og 2016. Fagforbundet Safe og Rederiforbundet ble enige om å kjøre saken som en såkalt pilotsak, for å få en prinsipielt viktig avgjørelse.

Den permitterte riggarbeideren mente han hadde krav på full lønn, da han ble permittert våren 2016. Han krevde utbetalt differansen.

Transocean hevdet at dere praksis hadde klar hjemmel i permitteringslønnsloven. Selskapet mente også at det ikke bør være forskjellig beregningsgrunnlag for permitteringslønn og trygdeytelser.

De ble ikke hørt av retten, som konkluderte med følgende: «Retten konkluderer med at det ikke er grunnlag for å forstå permitteringslønnsloven $ 4 slik at det gjelder en begrensning i beregningsgrunnlaget på 6 G.»

Viktig for alle permitterte

Dommen kan få konsekvenser for en rekke permitterte som tjener mer enn 561.000 kroner i året.

– Det er en prinsipielt viktig avgjørelse for alle som blir permittert og tjener mer enn 6G, sier advokat Bernt Hodne i Safe.

– Nå er det avklart, i alle fall i første instans, at arbeidsgiver ikke har hjemmel til å avkorte arbeidsgiverperioden til 6G, legger han til.

Mannen arbeidet på Transocean Arctic og ble permittert i mars 2016.

Fagforbundet Safe og Rederiforbundet ble enige om å kjøre saken som en såkalt pilotsak.

Transocean må også dekke mannens sakomkostninger på 80.000 kroner.

Teknisk Ukeblad har ikke lyktes med å få en kommentar fra rederiforbundets advokat Pål Tangen, som representerte Transocean.

Dommen er ennå ikke rettskraftig, siden ankefristen ikke har gått ut.

Teknisk Ukeblad oppdaterer saken.