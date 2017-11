På ni måneder er det blitt nesten 3000 færre arbeidsledige ingeniører

Nedgangen i arbeidsledige innen ingeniør- og ikt-fag fortsetter. De siste ni månedene har kurven endelig gått rett vei, og ledighetsstatistikken er redusert med hele 2869 ingeniører.

Ikke siden juni 2015, altså for to år og fire måneder siden, har vi kunnet registrere et lavere antall ledige ingeniører hos Nav, viser nye tall.

Det er nå 5757 innen ingeniør- og ikt-fag som fremdeles står uten jobb.

Størst nedgang

Etter å ha vært yrkesgruppen med størst økning i ledighet gjennom store deler av oljekrisen, er ingeniør- og ikt-fag nå den gruppen med størst nedgang.

Om lag halve nedgangen har dessuten kommet blant de som var mest utsatt i nedgangsperioden – ingeniører og sivilingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi.

Det siste året har ledigheten blitt redusert med 31 prosent, altså nesten en tredjedel. Arbeidsledigheten for ingeniører ligger nå på 2,2 prosent, under snittet på 2,4 prosent.

Umulig arbeidsmarked: Nesten to av tre arbeidsledige ingeniører er langtidsledige

Flere langtidsledige

Samtidig er det ikke alle kurvene som peker rett vei. Økningen i antallet langtidsledige fortsetter – og antallet øker mest for ingeniør- og ikt-fag.

Nedgangen i arbeidsledighet denne måneden var størst i Rogaland, fylket som har vært hardest rammet av oljekrisen.

Nav registrerer dessuten at det nå er færre nye som melder seg om ledige, og det er også flere ledige stillinger å søke på.