Drøyt 50 gründerselskaper innen grønn teknologi meldte seg på konkurransen om innovasjonsstipendet Oppdrift.

Fem av disse er med videre til finalen. Vinneren får tilgang til omfattende rådgivning og støttetjenester til en verd av én million kroner. Konkurransen er et samarbeid mellom Teknisk Ukeblad, Bryn Aarflot, Los & Co og Igaidi.

Sebastian Stigar, som er jurymedlem og en av initiativtakerne bak Oppdrift, er imponert over nivået på søkerne.

– Vi har gjort en lignende øvelse tidligere, hvor vi lyste ut stipend som handlet om bærekraft i havet. Det var ikke så mange som søkte den gang. Nå var det langt flere søkere, og kvaliteten er betydelig høyere, konstaterer Stigar.

Han er til daglig leder for digital markedsføring og kunstig intelligens i konsulentselskapet Bryn Aarflot, som spesialiserer seg på immaterialrett.

Stigar påpeker at det var krevende å plukke ut de fem finalistene, fordi det var så mange gode søkere.

– Det lover godt for innovasjonen på dette feltet, sier han.

– En veldig spennende bukett

Jurymedlem Sebastian Stigar er imponert over nivået på søkerne. Foto: Bryn Aarflot

Stigar forteller at selskapene ble nøye vurdert med tanke på hvem som kan utgjøre en reell forskjell.

– Vi så også på livsløpet og sjansen de har for å overleve og skape noe. I tillegg har vi vurdert immaterielle verdier og innovasjonskraften i det enkelte selskapet. De fem som er med i finalerunden, er en veldig spennende bukett, konstaterer han.

De fem finalistene får fem minutter hver på å fremføre en pitch for juryen før den beslutter hvem som trekker det lengste strået på et arrangement som går av stabelen torsdag.

Norges første gründermelding

Næringsminister Cecilie Myrseth er opptatt av kvinnelige gründere. Foto: Arash A. Nejad

Mens gründere før ble spurt om de ikke snart skulle få seg en ordentlig jobb, har det i dag blitt kult å starte eget selskap. 1. november la regjeringen, anført av næringsminister Cecilie Myrseth (Ap), fram den første gründermeldingen noensinne.

Meldingen var på 53 punkter og la vekt på tilgang til kapital, kompetanse og nettverk. Myrseth er ikke minst opptatt av å øke kvinneandelen. Blant de fem Oppdrift-finalistene er kun ett av selskapene grunnlagt av kvinner: Litech.

– Vi trenger at flere kvinner lykkes som gründere. Mangfold i næringslivet skaper innovasjon og øker lønnsomheten, sa Myrseth da hun lanserte meldingen i gründergarasjen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, hvor nettopp Litech så dagens lys.

Litech-gründer Synne Sauar var blant de inviterte gjestene til fremleggelsen. Hun målbar et tema som mange gründere er opptatt av, nemlig exit-skatten, som de mener hemmer innovasjon og tilgang på viktig arbeidskraft. For Litechs del har exit-skatten ført til at de har mistet to utenlandske ansatte.

Myrseth kom imidlertid ikke gründerne i møte på dette punktet, og uttalte at exit-skatten ligger fast.

Bærekraft i bunn

Her kan du lese mer om forretningsideen til de ulike Oppdrift-kandidatene:

Bu Composite: Lager tak av vindmøller

Ved hjelp av gamle vindturbiner, båter og utedoer utvikler Bu Composite en produksjonslinje som gjør avfall om til bærekraftige byggematerialer.

Deres produktportefølje inkluderer takstein, belegningsstein, plantekasser, benker og avfallsbeholdere. Alle er designet for å være lette, holdbare og miljøvennlige.

Catchwise: Maskinlæring som gjør fiske grønnere

Det finnes mye data på hvor fisk er funnet de siste 20 årene, samt satellittmålinger som viser plankton, vær, vind, temperaturer, havstrømmer og lignende.

Catchwise-gründerne brukte maskinlæring på gamle fangstdata, slik at fiskerne kunne fiske mer effektivt og bærekraftig. Målet er å redusere hele Norges CO 2 -forbruk med 1 til 2 prosent.

Ecosubsea: Rengjør skipsskrog med undervannsrobot

Spesialiserer seg på miljøvennlige løsninger for rengjøring av skipsskrog. Deres teknologi fjerner begroing fra skrogene på en skånsom måte, samtidig som avfallet samles opp for videre behandling.

Teknologien bidrar til redusert drivstofforbruk, lavere CO 2 -utslipp og hindrer spredning av fremmede arter i marine miljøer.

Litech: Finner og fjerner batterier fra søpla

Hver dag kastes enorme mengder litiumbatterier og lystgassflasker i søpla. Disse forårsaker ofte branner. Litech har utviklet teknologi som fjerner objektene fra søpla.

Løsningen består blant annet av en egenutviklet sensor som kombinerer elektromagnetisk induksjonsspektroskopi og maskinlæring for å detektere batterier og andre metalliske objekter i avfallsstrømmen.

Sowin Power: Laget solcelleskap til hyttefolk

Utvikler trådløs kraftstasjon – uten tilgang til strømnettet. Kraftstasjonen består av et strømkabinett med opptil tre solcellepaneler og med mulighet for en montert vindmølle.

Batteriene hentes fra brukte elbiler av typen Nissan Leaf. Måten batteriene blir brukt på i kraftstasjonen, skal øke levetiden betraktelig, det dreier seg om opptil 20 år.