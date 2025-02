Akers verdier økte i fjerde kvartal – vil øke utbyttet

Aker mener den verdijusterte egenkapitalen best reflekterer verdiene i konsernet, ifølge Dagens Næringsliv. Samtidig varsler de økt utbytte og vil betale 26,5 kroner per aksje for 2024.

Til sammen foreslår Aker-styret å bruke 2 milliarder kroner på utbytte til aksjonærene i første omgang, skriver E24. 1,34 milliarder går da til hovedeier Kjell Inge Røkke, som eier rundt 68 prosent av Aker gjennom selskapet TRG Holding.

Til tross for verdiøkningen i fjerde kvartal endte Aker i minus i 2024. Det er tredje år på rad med nedgang for Aker siden 2021. Noe av årsaken var negativ verdiutvikling i oljeselskapet Aker BP.

Aker varslet allerede i forrige kvartal et betydelig løft i utbytter fremover. Fra et mål om å utbetale 2 til 4 prosent av den årlige verdijusterte egenkapitalen, er ambisjonen nå 4 til 6 prosent, ifølge DN.

Aker-konsernet har en markedsverdi på rundt 45 milliarder kroner på Oslo Børs.