Prisen for Norges atomopprydning stiger – kan koste 56 milliarder

Opprydningen etter atomreaktorene på Kjeller og i Halden kan koste opptil 56 milliarder kroner, viser nye beregninger. 

Atomreaktoren på Kjeller. Bildet er fra 2013.
Atomreaktoren på Kjeller. Bildet er fra 2013. Bilde: Eirik Helland Urke
NTB
28. aug. 2025 - 15:02

NRK omtaler torsdag de nye anslagene fra Norsk Nukleær dekommisjonering (NND).

– Vi har ikke noe valg. Det blir mye dyrere og mye farligere hvis vi lar det ligge, sier direktør Pål Mikkelsen i NND.

I 2016 anslo staten at opprydningen etter forskningsreaktorene kunne koste 15 milliarder kroner. Siden den gang har den antatte prisen skutt i været.

Opprydning og sikring vil samlet sett koste mellom 32 og 56 milliarder kroner, viser beregningene som NND har gjort på oppdrag fra Næringsdepartementet.

– Ja, det er mye penger. Vi har stor respekt for at dette er skattebetalernes penger, sier Mikkelsen.

Stortinget har bestemt at staten tar regningen for opprydningen etter atomforskningen.

Bare å holde de gamle atomanleggene trygge og sikre koster hvert år 633 millioner kroner, ifølge NRK.

Opprydningen ventes å ta mellom 20 og 25 år. Fortsatt er det uklart hvor i Norge 17 tonn høyradioaktivt avfall skal lagres.

– Norske produkter bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping også i EUs medlemsland, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
