Prisen for Norges atomopprydning stiger – kan koste 56 milliarder

NRK omtaler torsdag de nye anslagene fra Norsk Nukleær dekommisjonering (NND).

– Vi har ikke noe valg. Det blir mye dyrere og mye farligere hvis vi lar det ligge, sier direktør Pål Mikkelsen i NND.

I 2016 anslo staten at opprydningen etter forskningsreaktorene kunne koste 15 milliarder kroner. Siden den gang har den antatte prisen skutt i været.

Opprydning og sikring vil samlet sett koste mellom 32 og 56 milliarder kroner, viser beregningene som NND har gjort på oppdrag fra Næringsdepartementet.

– Ja, det er mye penger. Vi har stor respekt for at dette er skattebetalernes penger, sier Mikkelsen.

Stortinget har bestemt at staten tar regningen for opprydningen etter atomforskningen.

Bare å holde de gamle atomanleggene trygge og sikre koster hvert år 633 millioner kroner, ifølge NRK.

Opprydningen ventes å ta mellom 20 og 25 år. Fortsatt er det uklart hvor i Norge 17 tonn høyradioaktivt avfall skal lagres.