De finner og fjerner batterier og metaller i søpla

Litech er blant finalistene som kjemper om årets Oppdrift-stipend på én million kroner. Stipendet deles ut til et selskap innen grønn og bærekraftig innovasjon. I år var det rundt 50 søkere til stipendet.

Gründerselskape har utviklet teknologi som fanger metaller i søpla. Ikke minst er det et stort problem at det hver dag kastes enorme mengder litiumbatterier i avfallsdunkene. Disse forårsaker ofte branner, noe som er et gigantisk problem for avfallsbransjen verden over.

Les mer om Litech i denne nylig publiserte artikkelen.

Selskapet har ambisiøse mål. Blant annet håper de at teknologien de utvikler skal være på plass i alle avfallsplasser over hele verden.

– Hvordan oppstod ideen?

– Vi oppdaget problemstillingen etter å ha blitt kjent med avfallsbransjen gjennom studierelaterte prosjekter.

– I samarbeid med kundene har vi utviklet en løsning som adresserer en av bransjens største utfordringer.

I tillegg til gründerne har selskapet en håndfull teknologer ansatt. I midten fra venstre Niklas Wittwer, Joschka Winkel, Byron Sanchez og Olav Barros Storstrøm. Foto: Arash A. Nejad

– Hvilke utfordringer har dere støtt på underveis?

– De største har vært knyttet til teknologiske barrierer, da vi har utviklet sensoren helt fra grunnen av.

– Dette har introdusert en rekke utfordringer, men også gitt oss muligheten til å skape en løsning som møter kundenes behov og adresserer et globalt problem.

– Hva skal til for å lykkes?

– For oss har nøkkelen vært en åpen tilnærming, der vi alltid vurderer hva som faktisk fungerer best – selv om det innebærer «kill your darlings».

– Vi har allerede vært innom flere versjoner av løsningen. I tillegg er det avgjørende å sette kunden i sentrum av produktutviklingen og våge å tenke større enn det som føles komfortabelt.

– Frihet til å skape noe eget

– Hva er det beste og det verste med gründerlivet?

– Det beste med gründerlivet er friheten til å skape noe eget som gir positive ringvirkninger for samfunnet og ikke minst miljøet.

– Kontinuerlige utfordringer gjør reisen både spennende og lærerik – både faglig og personlig. I tillegg gir gründerlivet en unik motivasjon og drivkraft i hverdagen.

– Hvor er dere om fem år?

– I løpet av de neste fem årene vil produktet være etablert i de mest sentrale målmarkedene i Europa og Nord-Amerika, og vil kunne vise til betydelige resultater i form av reduserte branntilløp.