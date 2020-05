Direkte klokka 12: I dag kommer tredje tiltakspakke for næringslivet

Regjeringen foreslår å bruke 3,6 milliarder kroner på en grønn omstillingspakke i kjølvannet av koronakrisen, ifølge NRK.

Pengene er en del av tiltakspakken som blir offentliggjort fredag, skriver NRK.

2 milliarder kroner går til Enova under et eget mandat. Pengene skal særlig gå til teknologiutvikling i industrien.

1 milliard kroner skal fordeles over tre år til en «grønn plattform» i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og selskapet for industrivekst, Siva. Der skal bedrifter konkurrere om å utvikle ny, klimavennlig teknologi. 600 millioner kroner går til andre tiltak.

Pressekonferansen starter klokka 12, og kan følges direkte her på TU.no.

650 mill. til maritim næring

Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne har skyhøye forventninger til fredagens pakke.

– Dette er en skjebnetime for klimaet og norske arbeidstakere, og alle som er unge i dag eller som har barn, bør følge nøye med, for det er deres fremtid som står på spill. Koronakrisen kan enten gi full stopp eller full fart i den grønne omstillingen, sier MDG-partilederen til NTB.

Regjeringen vil også legge fram en pakke på om lag 650 millioner kroner overfor maritim næring, ifølge en lekkasje onsdag kveld. Pengene skal fordeles over flere år, og er langt unna hva næringen selv har sagt er nødvendig for å komme gjennom krisen.

Norsk Industri og Maritimt Forum har laget en liste over 40 prosjekter og tiltak, satt på prislapp, og servert statsminister Erna Solberg, næringsminister Iselin Nybø og finansminister Jan Tore Sanner. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deltar også på pressekonferansen.

Tidligere har regjeringen blant annet presentert en ordning for å hjelpe bedrifter som sliter med likviditeten, ved å dekke en del av de faste utgiftene hvis bedriftene oppfyller en del kriterier. Det er fortsatt uklart hvor stor hjelp tiltaket har vært. Stortinget har også vedtatt midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften.

Store forventninger

Med 372.500 personer registrert som arbeidsledige, er det knyttet spenning til koronatiltakspakken. Den skal sikre at hjulene i norsk økonomi kommer i gang igjen etter at koronapandemien har snudd verden på hodet.

Norge opplever den største arbeidsledigheten siden krigen, og regjeringen har en tøff oppgave med å finne passende tiltak som vil få folk tilbake i jobb. Arbeidstakerorganisasjonen YS har klare forventninger til hva som skal legges fram.

– Vi må få de arbeidsledige og permitterte tilbake i jobb og aktiviteten i norsk økonomi opp innenfor smittevernfaglige rammer. Og så må regjeringen bruke denne anledningen til et virkelig krafttak for kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning. Det som kom i revidert, var ikke godt nok, sier YS-leder Erik Kollerud.

Fase 3-pakken fokuserer også på jobbvekst, en grønnere fremtid, økt kompetanse og sterkere inkludering. Fase 1 i krisehåndteringen handlet om hjelp til inntektssikring, mens fase 2 handlet om å sikre at levedyktige bedrifter holder seg flytende og bremsing av det økonomiske fallet.

Innfører lønnstilskudd

Blant tiltakene som presenteres fredag, er innføringen av lønnstilskudd. Støtten gis til bedrifter, stiftelser og frivillige organisasjoner som tar tilbake permitterte.

– Det er fortsatt mange prinsipielle argumenter imot lønnstilskudd, og vi har derfor brukt mye tid på å få til en tidsavgrenset modell. Vi må unngå at bedrifter blir avhengige av offentlig støtte, at nyutdannede ungdommer kommer bakerst i køen og at bedrifter kan spekulere i ordningen, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) til Dagens Næringsliv torsdag.

Det gis støtte for juli og august, og ordningen vil ha en ventet prislapp på 4 milliarder kroner.