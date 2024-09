Norge åpner igjen for eksport av forsvarsmateriell til Tyrkia

I oktober 2019 innledet Tyrkia en militæroffensiv i Nord-Syria. Tyrkiske soldater tok seg over grensen, og jagerfly bombet mål i det kurdiskdominerte området. Daværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var svært bekymret over situasjonen.

– Vi gjentar vår tydelige oppfordring om at Tyrkia må avslutte militæroperasjonen, samt respektere folkeretten, sa hun og gjorde det klart at Utenriksdepartementet ikke ville behandle nye søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk til Tyrkia inntil videre.

Det skulle vise seg at «inntil videre» varte i fem år – men nå mener regjeringen altså det er på tide å slippe til norske eksportører igjen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Innovasjonsstipendet som gir én million kroner til «Green Tech»

I sommer ble det kjent at Tyrkia og Syria åpnet for en tilnærming etter mange års avbrekk.

– Alle søknader om lisens behandles individuelt og er gjenstand for grundige vurderinger, understrekes det i en pressemelding fra UD.

Norge og Tyrkia er som kjent allierte i Nato, og Norge eksporterte i 2018 forsvarsmateriell for 41,4 millioner kroner til landet.