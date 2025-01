Han går i rette med motstandere som han mener farer med feil i debatten.

– Vi må finne en løsning, slik at vi får ned noe av etterslepet på energiområdet, sier energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB søndag.

– Det dreier seg om tre enkle og oversiktlige direktiver som verken har innvirkning på strømpriser eller norsk suverenitet, framholder han.

Etter en ukes tid med stadig mer opphetet debatt rundt den betente konflikten som kan kaste landet ut i regjeringskrise, er han mildt sagt oppgitt over at motstandere av EUs energipakke fremmer og gjentar flere feilaktige påstander.

– Ingen nye krav til boligeiere

Aasland viser blant annet til en oversikt som debatteres heftig i sosiale medier, der det hevdes at boligeierne kan få en ekstraregning på opptil 2 millioner kroner gjennom bygningsenergidirektivet.

– Det er veldig uheldig. Bygningsenergidirektivet fra 2018 medfører ingen nye krav som retter seg mot boligeiere eller husholdninger. Og Norge skal heller ikke omfattes av EUs kollektive mål om energieffektivisering, sier han.

Aasland åpner for at de han mener serverer feilaktige påstander, ikke vet hvilket direktiv det er snakk om.

EU vedtok nemlig i 2024 et revidert bygningsdirektiv, som også omfatter boligsektoren. Men Norge har fortsatt ikke innlemmer bygningsenergidirektivet fra 2018 i norsk lovgivning. Det er dette som ligger på regjeringens bord nå, poengterer han.

– Senterungdommen tar feil

Leder Nils Forren for Senterungdommen sier i et intervju med Adresseavisen i helga at «bygningsenergidirektivet vil gi folk en kjemperegning for å isolere gamle hus».

– Vi vil ikke avgi mer suverenitet. Dette er direktiver som vil gå ut over hverdagen til folk i Norge, sier Forren.

Det er helt feil, mener Aasland.

– Det er viktig at vi forholder oss til fakta og realitetene i disse sakene, sier Aasland når NTB ber om et svar på Forrens uttalelser og på spørsmål om hvorvidt Forrens meninger er representative for Sp.

– Jeg har god tro på at Sp, i likhet med alle andre, er opptatt av å ha fakta på bordet. Så kan det være misforståelser rundt hva som ligger der, sier han.

Energibyrået Acer ikke med

Regjeringen har laget denne nettsiden , som besvarer en rekke spørsmål rundt de tre omstridte direktivene:

* Fornybardirektivet krever at minst 32 prosent av netto energiforbruk skal være fornybart innen 2030. I Norge er fornybarandelen på over 70 prosent.

* Energieffektiviseringsdirektivet setter mål om minst 32,5 prosent energisparing innen 2030.

* Bygningsenergidirektivet fra 2018 skal bidra til energieffektivisering i bygg, men omfatter ikke boligsektoren, boligeiere eller husholdningene.

* Det regjeringen behandler i denne omgang, omfatter ikke elmarkedsdirektivet eller energibyrådet Acer.

Sp samlet i motstand

Sterke krefter i Senterpartiet har de siste dagene vært helt tydelige på at Sp ikke kan sitte i en regjering som innlemmer den såkalte Ren energi-pakken i norsk lov.

Sps sentralstyre skal ifølge VG møtes klokka 10 mandag for å drøfte problemstillingen som setter regjeringssamarbeidet på sin så langt tøffeste prøve.

Aasland: Ingen frist

Regjeringen skal jobbe «så raskt som mulig» med å finne en avklaring på direktivkonflikten, men Aasland framholder at det ikke er satt noen intern frist for arbeidet.

Han understreker at «nå er vi i en prosess», som så vidt har startet.

– Jeg vil ikke ramme inn hva som er løsningen, men jeg er opptatt av at vi kommer til en løsning som gjør at vi trygt kan gå videre med regjeringssamarbeidet, sier Aasland.

Han bekrefter at det pågår en løpende dialog, også i mer uformelle former, i tillegg til møtevirksomheten.