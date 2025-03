– Det som er viktig nå, er at Nammo sender en formell søknad til nettselskapet Elvia. De har det ikke gjort, så vidt meg bekjent, sier energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB.

At Nammo ikke har søkt om strøm er noe TU-kommentator Ellen Viseth også har påpekt.

Det har blitt bråk etter at våpenprodusenten Nammo gikk ut i Dagens Næringsliv på mandag og uttrykte bekymring for at de havner bak et datasenter fra Tiktok i køen om mer strøm.

Fabrikken har planer om å utvide for å møte Europas opprustningsbehov, og har sagt til avisen at de trenger 10,5 megawatt.

– Det viktig at de konkretiserer behovet sitt. Jeg vet i hvert fall ikke når Nammo trenger mer strøm for å bygge mer kapasitet i produksjonslinjen sin. Det er viktig at vi får greie på sånne detaljer, og at nettselskapet også får det, sier Aasland.

– Det er viktig at Nammo viser at de er modne til å gjennomføre den kapasitetsutvidelsen. Og så skal vi finne gode løsninger på det.

– Mye feil der ute

– Vi har ikke sendt søknad fordi strømkøen nå på sett og vis er stengt. Det er ingen muligheter før om 5–10 år, sier Elvia og Statnett. Det vi har gjort, er å orientere dem skriftlig om våre behov, sier Nammos informasjonsdirektør Thorstein Korsvold til NTB.

Energiministeren sier at de trenger en formell søknad på hvor mye strøm selskapet trenger, og at nettselskapet Elvia deretter må se på hvilke muligheter som finnes til å levere det.

– Hvis ikke det lar seg løse, så må vi vurdere om vi må fatte noen vedtak som gjør at Nammo kommer først i køen.

– Men kan du garantere at de ikke havner bak et datasenter i køen?

– Vi skal vurdere det når de søker og finne løsninger for det. Vi er opptatt av at forsvarsindustrien kan utvikle seg i Norge, sier Aasland.

Konsernsjef i Nammo, Morten Brantzæg, har vært tydelig på at våpenprodusenten har behov for mer strøm. Foto: Eirik Helland Urke

Har fått mer strøm

Aasland gjør det klart at regjeringen vil legge til rette for å sikre strøm til viktig industri for Europas sikkerhet, Ukrainas sikkerhet og vår egen sikkerhet.

Han viser til at det ble ordnet 7 megawatt mer til Nammo i 2023.

– Det er mye feil der ute. Noen sier at Nammo har ventet i flere år på mer strøm. De har fått strøm i 2023, og er nå i gang nå med å bygge ut kapasiteten sin.

Korsvold sier at Nammo må tro på regjeringen, en sier at saken så langt ikke er løst.

– Det er riktig at vi siden 2023 har fått om lag 10 megawatt. Men med den utbyggingen vi ser nå, er det kommet til flere nye prosjekter. Nammo trenger nå ytterligere 10 megawatt, sier han.

– En form for omprioritering eller hurtigbehandling vil være til stor hjelp. I verste fall kan det hende at det må gå ut over noen andre. I tillegg trengs det raskt oppgraderinger av nettet, sier Korsvold.

Utelukker ikke systemendringer

Flere partier har den siste tiden foreslått å endre på systemet for hvem som får tilgang til kraft. I dag er det førstemann til mølla blant dem som søker, og nettselskapene har ikke lov til å prioritere hvilke kunder som er viktigst for samfunnet.

Aasland påpeker at regjeringen har satt ned et utvalg som skal gå gjennom dette regelverket.

Han utelukker ikke å gjøre endringer, men vil avvente konklusjonene fra utvalget.

– Jeg er opptatt av at vi skal kunne legge til rette for at vi har et velfungerende kraftsystem inn til de som trenger økt kapasitet i en situasjon hvor det handler om samfunnskritiske og viktige oppgaver. Det finner vi løsninger på.