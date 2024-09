Sp rikker seg ikke om EUs energipakke

Flere medier har skrevet at regjeringen skal be Stortinget innlemme deler av EUs fjerde energimarkedspakke til høsten. Det får et klart nei i regjeringspartiet Sp.

– Det er uaktuelt for Sp å innføre EUs fjerde energimarkedspakke. Det har vi vært klare på, og det står vi fremdeles fast på, sier Aleksander Øren Heen, energipolitisk talsperson for Sp, til Klassekampen.

EUs fjerde energimarkedspakke er en samling med lover som er vedtatt i EU og som har som formål å modernisere og samordne klima- og energipolitikken. EUs energikommissær Kadri Simson har ved flere anledninger uttalt at det vil få konsekvenser dersom Norge ikke innfører pakken i år.

Heen sier de ikke har fått noe informasjon som tyder på at regjeringen jobber med å overrumple Sp med en uventet innføring av energimarkedspakken.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe diskuterte før sommeren de ulike delene av EUs fjerde energimarkedspakke. De har ikke fått noe beskjed fra departementet om at fornybardirektivet skal legges fram for Stortinget i høst.

– Vi har ikke fått noen signaler om at noen skal bli overkjørt, eller noe som helst annet, sier Linda Monsen Merkesdal, som sitter i energi- og miljøkomiteen for Ap.