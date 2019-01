Dette rommet desinfiserer seg selv

Smitte og antibiotikaresistens er en økende utfordring for det norske helsevesenet, og gründeren Bjørn Platou har selv så vidt berget armen etter en hissig bakterieinfeksjon. Den erfaringen førte etter hvert til ideen om en automatisert desinfeksjonsløsning.

Selskapet hans Decon-X utviklet i 2014 et system for automatisk desinfisering av rom, ved å fylle rommene med en sky av hydrogenperoksid (H 2 O 2 ).

Pasientrommet som desinfiseres. Foto: Sunnaas sykehus

Den første maskinen var en mobil enhet som kan plasseres i rommet som skal desinfiseres. 120 slike enheter, kalt DX1, er bokstavelig talt rullet ut hos norske kunder, spesielt helseinstitusjoner.

Sunnaas sykehus tok i bruk løsningen helt fra begynnelsen, og de har aldri sett seg tilbake siden. Manuell desinfisering gjøres nå bare unntaksvis i spesielle tilfeller og små rom.

Desinfiserer seg selv

Nå passeres en ny milepæl. I dag tar Sunnaas sykehus offisielt i bruk det første pasientrommet med en integrert og helautomatisk desinfeksjonløsning fra Decon-X.

Når pasienten har forlatt rommet, går en sykepleier inn og gjør enkle forberedelser før desinfeksjonen. Det kan være å sette en madrass på høykant, løfte dolokket og andre tiltak som gjør at hydrogenperoksid-tåken slipper lett til.

Deretter er det bare å lukke rommet, bekrefte en sjekkliste på skjermen utenfor og trykke på den store knappen.

Resten skjer automatisk. Sensorer måler framdriften underveis og maskinen slutter selv når jobben er gjort.

Kjemien, elektronikken og en kompressor er plassert i naborommet. Derfra sendes hydrogenperoksiden ut gjennom dysene i pasientrommet. I praksis er det snakk om tre fysiske rom - gangen, hovedrommet og toalettet. Hvert rom har sin egen dyse.

Pasientsikkerhet

Denne dysen er fastmontert på badet i pasientrommet. Foto: Sunnaas sykehus

– For oss handler dette spesielt om pasientsikkerheten og sikkerheten for de ansatte. Vi sparer også mye tid, noe som kommer pasientene til gode, forteller prosjektleder Ann-Sissel Pettersen ved Sunnaas sykehus til Teknisk Ukeblad.

En manuell desinfeksjon tok gjerne 1-2 dager for et pasientrom. Nå blir dette unnagjort på noen timer, som regel over natten. Resultatet blir også vesentlig grundigere - etter desinfisering med Decon-X er 99,999 prosent av mikrobene fjernet.

Hydrogenperoksid sendes gjennom dyser inn i smitterommet. Foto: Sunnaas sykehus

Smitterommet ved Sunnaas er nå testet det siste halvåret, før det i dag ble satt i full drift. Den automatiserte løsningen krever mindre jobb med frakt og rigging, og reduserer tiden de ansatte må oppholde seg i smitterommet før desinfisering.

Sykehuset håper etter hvert å kunne sette opp enda et smitterom med automatisk desinfisering.

Selv om de fleste kundene av Decon-X er helseinstitusjoner, er markedet for desinfisering langt større. Olympiatoppen bruker allerede det mobile systemet for å desinfisere hotellrom og treningsrom før konkurranser, mens også skoler og barnehager vil kunne ha nytte av jevnlig desinfisering.

Prosjektet på Sunnaas sykehus er et samarbeid mellom sykehuset, Decon-X og Tronrud Engineering. Helse Sør-Øst RHF har bidratt med finansiering.