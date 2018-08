Droppet aircondition: Pasienter på super-sykehus har 30 grader på rommet

På Aarhus Universitetshospital sto valget mellom en helikopterplattform og aircondition på sengeavdelingene. Det merkes denne sommeren.

Det er ikke installert aircondition på de nye sengeavdelingene i Skejby-avdelingen på Aarhus Universitetshospital, og derfor opplever pasientene for tiden temperaturer på omkring 30 grader på rommene. Det skriver Danmarks Radio Østjylland.

– Jeg er i ferd med å gå ut av mitt gode skinn. De som har tatt denne beslutningen skulle selv prøve å ligge og bade i sin egen svette, sier 86 år gamle Ole Jakobsen, som er innlagt med komplisert beinbrudd, til DR Østjylland.

Personalet på den nye Skejby-avdelingen sliter også med varmen. De har prøvd å kjøle ned ved hjelp av gjennomtrekk på rommene, men dette har vært problematisk på grunn av de små vinduene der, siden de bare kan åpnes på gløtt.

Supersykehus i Aalborg og Herning kan kjøles

Under byggingen av den nye avdelingen i Aarhus ble aircondition valgt bort til fordel for et ventilasjonssystem som suger luft inn i bygningene.

Denne prioriteringen ble tatt i et forsøk på å være mere klimavennlig, fordi en løsning med aircondition ville kreve mer strøm, sier Hanne Roed fra Radikale Venstre til danske Ingeniøren. Hun er nestleder for regionrådet i Region Midtjylland.

– Man har prioritert noe annet, siden sannsynligheten for dagens situasjon ble bedømt til å være så utrolig liten. Det viste den seg altså ikke å være, og det er selvfølgelig trist, sier Hanne Roed til DR Østjylland.

I Aalborg og Herning er man også i gang med å bygge nye sykehus. I motsetning til på Aarhus Universitetshospital har man her inkludert aircondition.

Kanskje nødvendig å omgjøre

Hanne Roed innrømmer at det kan bli nødvendig med en ny vurdering av en løsning med aircondition.

– Det kan jo være at vi har tatt feil, og dermed må det gjøres om. Men dette må også være gjennomarbeidet og gjennomtenkt, for det er ingen grunn til å rase av sted med hodet under armen. Det er en ganske så dyr investering hvis den skal gjennomføres, og derfor må man også tenke seg godt om først, sier Hanne Roed til DR Østjylland.

Hanne Roed forklarer at hvis man hadde valgt å bruke penger på aircondition for å kjøle rommene, ville man vært nødt til å unnvære andre ting på supersykehuset – for eksempel helikopterplattformen.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk