Dette apparatet skal gi en veltrimmet kropp mens du ligger på en benk

Det er kanskje for godt til å være sant, men behandling med Emsculpt, altså elektromagnetisk forming, skal gi folk en veltrimmet kropp uten for mye fett når de ligger på en benk. De som har en BMI på mindre enn 25 skal ikke trenge annen behandling for å oppnå en vakker kropp.

Historisk har vi sette slike apparater mer eller mindre siden vi oppdaget elektrisiteten, og stimulering av muskler, slik at de beveger seg uten at man trener dem aktivt, er ikke noe nytt. Men produsenten av Emsculpt, et litt anonymt selskap som kalles BLT, kan skryte av å være godkjent av helsemyndigheten i USA, FDA, for å behandle musklene i mage, sidemuskler og rumpa. Selskapet er i ferd med å utvikle flere behandlingsprotokoller slik at Emsculpt kan «skulpturere» andre deler av kroppen.

Heftige påstander

Hvis løftene om at man hverken trenger å spise mindre eller trene aktivt for å se «amazing» resultater bare etter fire behandlinger er riktige, så har vi nok en skikkelig salgssuksess på gang.

Men så var det prisen da. For de fire behandlingene koster ikke mindre enn 3000 til 4000 dollar hver. Og når det er så dyrt, ja da må det jo virke?

Nyhetsnettstedet Bloomberg har omtalt metoden her og sitert dr. Ryan Neinstein, en plastisk kirurg på Manhattan som benytter metoden for å fjerne fett og samtidig trene opp pasienter. Musklene stimuleres til å jobbe og det går nok for seg på benken, selv om det ikke skal være smertefullt.

En klinisk studie av 22 pasienter viste 22 prosent reduksjon i kroppsfett og 15 prosent økning i muskelmassen til mage og rumpemuskler.

— I løpet av to uker får du noe slikt som et års trening i mage- og rumperegionen, men maskinen skal ikke brukes for å eliminere vanlig trening. Dette er et hjelpemiddel til travle folk med jobb, familie og andre forpliktelser, som spiser godt og trener til å komme til neste nivå, sier Neinstein til Bloomberg.

Det florerer en rekke før/etter-bilder på nettet, men som alltid er det vanskelig å si noe om virkningen på grunnlag av slike. Det kan være så enkelt som at man holder pusten eller strammer litt på muskene når etterbildet kan tas. Hva gjør man ikke for å lokke til seg forlk som gjerne kvitter seg med 4000 dollar?

Virkemåte

Emsculpt er en variant av produkter vi har sett gjennom mange tiår. Det er en elektrode man legger over området som skal behandles og som sender ganske intense elektromagnetiske bølger som påvirker musklene slik at de ufrivillig beveger seg kraftig.

— Det er som å utføre 20.000 situps på 30 minutter. Mye mer enn selv den mest ambisiøse treningsøkt, sier legen dr. Margo Weishar ved Springhouse Dermatology and Aesthetics i Pennsylvania, til helsenettstedet Healthline.com.

Vi skulle tro at med så mange situp-ekvivalenter i løpet av en halvtime ville det være noe slitsomt røre på seg etterpå. Men når man betaler nesten 10.000 kroner for den, eller 50 øre stykket, føles det kanskje bra likevel?