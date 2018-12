Forskere vil lage pille som lar folk spise hva de vil uten å legge på seg

Hjernen og magen spiller ikke alltid på lag, og mange kjemper en daglig kamp mot appetitten. Den kampen kan snart ta slutt, ifølge Vice, som melder at forskere nå har funnet nøkkelen til hvordan man kan spise fet mat over lengre tid uten å legge på seg.

Det er forskere ved Flinders University i Australia og University of Texas i USA som har gjort forsøk på mus. Forskerne hindret funksjonen til genet RCAN1 i musene, og fant ut at de kunne spise uten å legge på seg. Forbrenningen økte.

Forskerne tror effekten er den samme hos mennesker, og håper å kunne utvikle en medisin som etter hvert kan brukes mot den økende fedmeepidemien.

Fettet skifter farge

RCAN1-genet fungerer hemmer enkelte stoffskifteprosesser i kroppen og bidrar til at kroppen lagrer kalorier som fett. Når funksjonen til genet hemmes, forbrennes kaloriene til varme istedenfor å bli lagret som fett. Effekten blir at musklene forbrenner mer kalorier, mens mindre fett lagres i området rundt magen.

En annen måte å forklare det på er at genet forvandler hvitt fett, som lagrer energi, til brunt fett, som forbrenner kalorier, ifølge Fierce Biotech.

Forskerne viser til at RCAN1-genet trolig er en evolusjonær tilpasning fra tiden i menneskets historie da mat var en begrenset ressurs, men at nå som vi har en overflod av mat, bidrar det til mer overvekt.

– Vi kan utvikle medisiner som gjør at kroppen forbrenner mer kalorier mens kroppen hviler. Det betyr at kroppen lagrer mindre fett uten at man spiser mindre eller trener, sier en av forskerne bak funnet, Damien Keating ved Flinders University, til Science Daily.

– Ikke gjennombrudd

Fedmeforsker ved Universitetet i Oslo og Sykehuset i Vestfold, Jøran Hjelmesæth, synes forsøkene er interessante, men ikke et gjennombrudd i fedmefaget.

– Nei. Det vil jeg ikke si. Det kan være et gjennombrudd for dyreforskningen, men jeg kan ikke se at dette er et gjennombrudd for fedmeforskningen. Det er ikke første gang man har testet om man kan gå ned i vekt uten å gjøre noe annet enn å øke forbrenningen. Det er ikke nytt, men det er et nytt angrepspunkt, sier han.

Veien fra museforsøk til medisin er lang, og de fleste gode ideer går tapt underveis. Forsøkene produserer kun en hypotese som eventuelt kan bli en ny medisin om minst ti år, ifølge Hjelmesæth.

– La oss si at det tar to år før man kan begynne å teste på mennesker, og så skal man teste på mennesker, og da går det fort ti år. Man skal gjøre forsøk i tre faser og se på bivirkninger. 95 prosent av medisinene viser seg å ha så mange bivirkninger at de ikke kommer så langt uansett. Det er lite sannsynlig at Ola Nordmann kan dra nytte av dette, sier Hjelmesæth.

Kan føre til at man spiser mer

Også Bård Eirik Kulseng, leder for fedmesenteret Obece ved St. Olavs Hospital, synes forsøkene er spennende, men sier det er en lang vei fra museforsøk til medisin.

– Slik jeg forstår det skal de aktivere mer brunt fett, som øker forbrenningen og har med temperaturreguleringen i kroppen å gjøre. Det blir spennende å se om dette blir en behandling eller om det fører til kompensatorisk høyt kaloriinntak. Når mengden fett i fettvevet reduseres, vil det gå et signal fra fettcellene til sentralnervesystemet, som igjen regulerer sultfølelsen og matinntaket. Dermed kan dette føre til økt matinntak for å kompensere for den reduserte fettmengden. Det er ikke så lett som å bare sette fyr på de brune fettcellene, sier Kulseng.

– Ville ikke satset penger

Det finnes allerede piller mot fedme i dag, men de regulerer appetitten og ikke forbrenningen. Alternativt kan man gå eller løpe seg en tur.

– Anbefalingen til de som har fedme er å skaffe seg informasjon om hvordan man kan gå ned i vekt og holde seg der. De fleste klarer fint å gå ned i vekt, men utfordringen er å holde vekten nede. Da bør man ta kontakt med fastlegen sin, sier Hjelmesæth.

– Bør man vente på medisin basert på disse forsøkene?

– Det spørs hvor tålmodig man er, men jeg ville ikke satset pengene mine på dette.

