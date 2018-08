– Det vi ser her nå er sammenlignbart med norsk sokkel på 70- og 80-tallet

Stavanger, ONS 2018: – Dette er den beste porteføljen Equinor noen gang har hatt. I hvert fall siden norsk sokkels spede begynnelse, sier Tim Dodson, Equinors letesjef, på en pressekonferanse om selskapets satsing i Brasil på ONS i Stavanger.

Han sammenligner situasjonen i Campos- og Santos-områdene i Brasil med situasjonen i norsk oljeindustri på 70- og 80-tallet, da felt som Statfjord, Troll og Gullfaks ble funnet.

Det er også noe av grunnen til at selskapet nå melder at de vil investere 15 milliarder dollar, tilsvarende 125 milliarder kroner, i landet frem mot 2030.

– Jeg kan nesten ikke vente

Equinor mener Brasil skiller seg ut globalt som et av de mest lovende offshore olje- og gassbassengene, med betydelig gjenværende ressursbase.

– Jeg kan nesten ikke vente med å starte å bore i disse områdene, sier en tydelig engasjert Dodson.

Equinors eiendeler i Brasil inkluderer det produserende Peregrino-feltet og andre fase av det prosjektet som etter planen kommer i produksjon i 2020, en 25 prosents andel i det gigantiske Roncador-feltet, de betydelige pre-salt-funnene Carcará og Pão de Açúcar, så vel som globalt konkurransedyktig leteareal.

I tillegg har Equinor har eierandeler i solenergiprosjektet Apodi i landet.

– Brasil er en top player. Det står ut som et av de få bassengene i verden med så stort potensial, sier Anders Opedal, konserndirektør for Utvikling og Produksjon Brasil i Equinor.

Selskapets portefølje har potensial for å levere mellom 300.000 og 500.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2030, avhengig av fasing av prosjekter og letesuksess.

Nytt oljefunn

Det siste året har oljeselskapet aktivt deltatt i nye offshore lisensrunder, og fått tilgang til betydelig areal i Santos og Campos-bassengene.

Equinor borer for øyeblikket Guanxuma-brønnen i BM-S-8-lisensen, i samme område som Carcara-funnet. Dette har blitt erklært som et oljefunn av den brasilianske regulatoren ANP.

Olje av god kvalitet er blitt påvist i et karbonatreservoar. Det gjenstår usikkerhet rundt reservoaregenskapene, og mer arbeid er nødvendig for å klargjøre potensialet i funnet.

Dodson opplyser at de mest sannsynlig vil bore en avgrensingsbrønn på feltet, i tillegg til at det er nødvendig med en produksjonstest, før de kan si med sikkerhet at funnet er av kommersiell størrelse. Funnet er mindre enn Carcara, men det kan være stort nok til å forsvare en utbygging. Enten knyttet til Carcara eller en selvstendig utbygging.