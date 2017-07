Statoil har store planer og langsiktig horisont i Brasil: – Carcará-feltet kan trolig sammenlignes med Johan Sverdrup

Brasil: Kraftige kostnadskutt, forbedret sikkerhet og nytt operatørskap for to betydelige funn. Oppgaven som ny landsjef i Brasil er stor, men Opedal er like fullt optimist til tross for at han har kommet til et land som de siste årene har vært i en sammenhengende krise på grunn av korrupsjon.

Peregrino betyr pilgrim på portugisisk, og Peregrino er fortsatt flaggskipet i Statoils brasilianske portefølje.

– Det er jo foreløpig det eneste felt hvor vi produserer olje, men jeg liker Peregrino veldig, veldig godt. Det er et felt vi der vi har brukt veldig mye av erfaringene fra 50 års virksomhet i Norge, sier Anders Opedal til Teknisk Ukeblad.

Nå er Statoil i gang med å planlegge fase II, en ny plattform som skal inn på eksisterende produksjonsfasiliteter når produksjonen i dagens brønner går ned.

Fra 70 til 45 dollar

Statoil i Brasil Campos-bassenget Peregrino som består av to lisenser,BM-C-7 og BM-C-47 Operatør: Statoil 60 % Partnere: Sinochem 40 % Ressurser: 300–600 millioner fat tung olje pluss ytterligere cirka 250 millioner fat når fase 2 står klar. Lisens BM-C-33 Operatør: Statoil 35 %* Partnere: Repsol 35 % og Petrobras 30 %. Ressurser: Gass og kondensat tilsvarende cirka én milliard fat oljeekvivalenter. *Statoil over tok operatørskapet i sept. 2016. Santos-bassenget Lisens BM-S-8, også kjent som Carcará Operatør: Statoil 66 %* Partnere: Petrogal Brasil 14 %, Queiroz Galvão 10 %, Barra Energia 10 %. Ressurser: 700-1300 millioner fat oljeekvivalenter. I løpet av 2017 skal Statoil også gjennomføre leteboring i en annen del av lisensområdet, Guanxuma. *Statoil kjøpte andelen og operatørskapet fra Petrobras i 2016. Prisen var 2,5 milliarder dollar. Statoil har også andeler i tre andre lisenser.

Da Statoil leverte utbyggingsplanen for Peregrino fase II til brasilianske myndigheter i januar 2015, la selskapet til grunn investeringer på 3,5 milliarder dollar, cirka 28,5 milliarder kroner. De kostnadene er nå kuttet til to milliarder dollar eller knapt 17 milliarder kroner.

– Når vi begynte fase 2 hadde vi en break-even på cirka 70 dollar per fat, men gjennom tiltak initiert blant annet gjennom Step-programmet, har vi nå klart å ta det ned til i underkant av 45 dollar per fat, sier Opedal.

Han forteller også at engineering-fasen i prosjektet er over, og at byggingen av plattformen er i gang ved Kiewit-verftet utenfor Corpus Christi i Texas.

– Alt går etter helt etter planen, og vi regner at den første oljen fra Peregrino II blir pumpet opp i 2020 som planlagt, men til en vesentlig lavere kostnad.

Akkurat i disse dagene vokser også personalstaben med nærmere 30 personer etter at Statoil insourcer driften av Peregrino.

– BWO har gjort en god jobb med driften, men for å ta ut det fulle IOR-potensialet er det bedre at vi har en modell som er mer lik den i Norge, sier Opedal, som også gleder seg over at 2016 var et perfekt år sikkerhetsmessig. Ingen alvorlige hendelser ble rapportert.

Tungoljefelt

Lange dager: Det har vært noen intensive måneder siden Anders Opedal tok over som landssjef for Statoil i Brasil ved årsskiftet. Av og til kan det da være greit å ta en pustepause på takterassen til Edifício Manchete og se på utsikten. Foto: Jörgen Skjelsbæk

Peregrino-feltet er spesielt ettersom det er tungoljefelt med den høyeste viskositeten på oljen noe sted i Brasil. De opprinnelig anslagene på utvinnbare ressurser var på omtrent ti prosent. Det er økt til 18 prosent i dag, men den langsiktige ambisjonen er cirka 30 prosent.

For å nå det langsiktige målet, må det til nye løsninger. Derfor starter Statoil nå et prosjekt med polymerinjeksjon i Peregrino A.

– Det er et veldig spennende prosjekt som vi håper kan bidra til å øke utvinningen, sier Opedal.

På den samme måten som Statoil har brukt kunnskapen fra Nordsjøen til å bygge ut Peregrino, bidrar Peregrino nå med vesentlige puslebiter i motsatt retning.

– I forbindelse med oppstarten av Mariner har vi hentet en god del kunnskap fra Peregrino, sier Opedal.

Lovendringer

Teknisk Ukeblad møter Anders Opedal samme dag som Brasil innleder en prosess for å få fjernet en president for andre gang på et år. Det er en tilfeldighet, men noen beslutninger som er tatt i løpet av den særdeles upopulære presidenten Michel Temers regjeringstid, vil få meget stor betydning for Statoils fremtidige virksomhet i Brasil.

Uten regjeringen Temers endringer i pre-salt-loven hadde Statoils kjøp av Carcará-feltet i fjor aldri sett dagens lys.

Temers tid ved makten har vært preget av skandaler. Det begynte med «kuppet» som fjernet Dilma fra presidentstolen. Det ble i høy grad gjennomført for å få en slutt på korrupsjonsetterforskningene i den gigantiske «Operasjon Bilvask».

Etterpå har ministre på rekke og rad måttet gå på grunn av korrupsjonsanklager. Tross alle skandalene har regjeringen likevel fått gjennomført en lang rekke reformer med mål om få fart på økonomien.

En av de første beslutningene var å tillate at utenlandske selskaper kan bli operatører på brasilianske pre-salt-felter. Samtidig ble kravene til lokalt innhold endret. Endringene var i høy grad en konsekvens av at den siste lisensrunden i 2015 ble en total fiasko, Av 266 utlyste blokker ble bare 37 solgt, to av disse var offshore.

Begge lovendringene blir sett på som helt avgjørende for å få fart på olje- og gassvirksomheten. Den kriserammede statlige oljegiganten Petrobras skal selge andeler for over 177 milliarder kroner de nærmeste årene.

Går i auksjonstanker

Et av de aller første tiltakene etter lovendringen var da Petrobras solgte sin andel på 66 prosent i Carcará-feltet i Santos-bassenget i juli fjor. Statoil betalte 2,5 milliarder dollar for andelen i BM-S-8 og operatørskapet på et felt som foreløpig er anslått til å romme 700-1300 millioner fat oljeekvivalenter av god kvalitet.

Men det finnes mer å hente. Feltet strekker seg inn i et område nord for BM-S-8, som ikke er tildelt, men som ble utlyst i en såkalt unitiseringsrunde nå i vår. Det samlede volumet er antatt til å være litt over to milliarder fat.

Auksjonen finner sted den 27. oktober og den offisielle prisen er 900 millioner dollar pluss «profit oil» – det vil si hvor stor andel budgiveren er beredt å gi til brasilianske myndigheter. Når vinneren er erklært, skal det bores letebrønner. Deretter skal området slås sammen til et og så skal det avgjøres hvem som skal være operatør for det sammenslåtte feltet.

– Kommer Statoil å legge inn et bud?

– Vi analyserer meget godt dataene som vi har i sør, for å ha en god forståelse av hva som kan finnes i nord, sier Opedal med et smil og legger til:

– Vi regner med konkurranse, men har en meget sterk ambisjon om å bli operatør for det samlede området.

Kritikk mot salget

Alle er ikke overbevist om at Statoil vil få noe særlig med konkurranse. I et intervju i det brasilianske magasinet Carta Capital i april i år fremførte geologen Luciano Seixas Chagas kritikk mot både salget og de geologiske undersøkelsene som lå til grunn for vurderingen av feltet.

– Det er litt rart at beslutningen om unitiseringsrunden kom etter at feltet var solgt til Statoil. Nå vil auksjonen finne sted med en partner og deltaker som sitter på vesentlig mye bedre informasjon enn noen annen.

Han mente også at Petrobras og selskapets partnere gjorde feil når de boret letebrønnen og de to avgrensningsbrønnene. De er plassert nesten på apex-punktet i strukturen. At det heller ikke ble funnet noe vann i brønnene mener han beviser at Carcará-reservoaret er enormt og at anslaget på 700-1300 millioner fat bare er et minimum.

Heller ikke brasilianske fagforeninger er begeistret for Petrobras’ salg. Tidligere i vår fikk de midlertidig stoppet Carcará-salget, men dette ble opphevet et par uker senere.

– Vi oppfatter ikke forsøket på å stoppe salget som en kritikk av Statoil, men som kritikk mot lovendringene, sier Opedal.

Korrupsjonsfaren

Etter fire måneder med mange møter er Anders Opedals inntrykk at det skal være mulig å unngå korrupsjon i dagens Brasil.

– For det første er det vårt eget compliance-arbeid. Vi driver mye trening for at våre ansatte skal være i stand til håndtere og rapportere problematiske situasjoner. Men vi ser at selskapene vi jobber med, også de som har vært dratt inn i korrupsjonssakene, har snudd på sin styringsmodell. De har iverksatt etiske regelverk og ansatt chief compliance officers som rapporterer direkte til styret.

– Vi skal jobbe med de selskapene som har samme holdning som oss, og da snakker vi ikke glossy powerpoint-løfter, men faktisk handling, sier Anders Opedal.

Om sin egen rolle og byttet fra COO i Norge til landssjef i Brasil sier han:

– Jeg hadde en dialog med min sjef over litt tid. Jeg har jo tidligere vært sjef for anskaffelser og prosjektutbygging. Det passet godt inn her. Dessuten var det en mulighet for internasjonal eksponering. Jeg har hatt internasjonale jobber tidligere, men alltid vært stasjonert i Norge.

I den nye strategien Statoil presenterte tidligere i år er Brasil pekt ut som et av kjerneområdene.

– IOR, effektiv boring, subsea-løsninger og alt det andre vi er blitt flinke på i Norge har vi bruk for her i lang tid fremover. Peregrino skal produsere ut 2040 og kanskje lenger. Carcará kan trolig sammenlignes med Johan Sverdrup. Den som skal stenge det feltet er ikke født ennå. For den generasjonen som jobber her nå, innebærer det en mulighet til en livslang karriere i Statoil Brasil, sier Opedal.