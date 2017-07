Det skulle tvinge frem opp mot 3000 nye ladesteder før utgangen av året. Nå blir kravet trolig utsatt

Fra 1. januar neste år skulle det bli påbudt med lademulighet for ladbar motorvogn på alle offentlige parkeringsområder. Kravet, §35 i parkeringsforskriften, ville gitt opp mot 3000 nye ladeplasser før utgangen av året.

Nå blir kravet etter alle solemerker utsatt i ni måneder.

Det skjer på grunn av flere uklarheter om hvordan forskriften egentlig skal forstås. I et brev til Samferdselsdepartementet (SD) skriver Vegdirektoratet at de har fått flere spørsmål om tolkningen av kravet.

Forskriften gir Statens vegvesen anledning til å gjøre unntak fra kravet dersom investerings- eller driftskostnadene er urimelig høye. Vegvesenet har fått flere spørsmål om hva urimelighet egentlig betyr.

Fra 1. januar i år ble det opp til kommunene å bestemme om elbilene må betale for parkering. Direktoratet skriver at kommuner med avgiftsfri elbilparkering lettere kan komme i en situasjon hvor kostnader versus inntjening blir høye, sammenliknet med en kommune som tar betalt. Hvordan virker dette inn på forståelsen av urimelighet?

12 myter og fakta: Om elbiler og forurensing

Flere spørsmål uten svar

I tillegg må blant annet følgende spørsmål avklares:

Kan én hurtiglader regner som flere normal-ladere? Vil det i så fall gjelde alle steder eller kun visse steder? Hva med ladere som ikke er hurtigladere, men har vesentlig høyere effekt enn de normalladerne forskriften forutsetter?

Bør det gjøres generelle unntak fra kravet til ladere på parkeringsområder hvor det kun er tillatt med korttidsparkering?

Hvilken betydning har alternative lademuligheter, for eksempel en hurtigladerstasjon i nærområdet til parkeringsområdet?

Skal det kreves ladeplasser langs kantstenparkeringen i bygatene? Ladestolpene kan i så fall gi utfordringer for snømåkingen. Bør ladeplassene da sentreres på større parkeringsområder? Og skal da kantstenparkeringsplassene telle med i grunnlaget?

Hvordan kan man sikre at ladeplassene brukes av biler som faktisk må lade, og ikke benyttes som rene parkeringsplasser for ladbare kjøretøy?

Ny forskning: Forbedret elbilmotor kan gi ti prosent lengre rekkevidde

Anbefaler utsettelse

Vegdirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe for å finne løsninger og generelle unntak for reglene. Norsk elbilforening, Norpark (bransjeforening for parkeringsrelatert virksomhet), representanter fra kommunal og privat parkeringsvirksomhet, samt operatører av ladeløsninger er alle med i gruppen.

De mener fristen må utsettes slik at de overnevnte spørsmålene kan avklares. Gruppen mener også det rett og slett ikke er kapasitet i lademonteringsmarkedet til å installere alle laderne innen utgangen av året.

Elbilforeningen har godtatt å utsette iverksettelse av forskriften i seks måneder. De øvrige representantene i arbeidsgruppen ville utsette i et helt år. Som et kompromiss anbefaler Vegdirektoratet å utsette fristen med ni måneder.

Direktoratet har bedt departementet om aksept for å utsette forskriften, hvorpå SD har sagt at direktoratet kan styre dette selv.

– Ladeinfrastrukturen dilter etter

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, venter utålmodig på flere ladeplasser. Hun synes det har tatt for lang tid å få forskriften på plass, men uttrykker forståelse for en utsettelse.

– Man må ha retningslinjer som er forståelige for aktørene som skal følge dem. I tillegg trenger man litt tid til å installere dette. Men forskriften kommer ikke akkurat som julekvelden på kjerringa. Dette er et arbeid som har pågått i en årrekke. Seks måneder burde holde, sier Bu.

Hun mener utsettelsen er typisk for hvordan elbiler og den nødvendige infrastrukturen har utviklet seg i Norge.

– I Norge har elbilen kommet først, også har ladeinfrastrukturen diltet etter. Det er synd at laderne blir utsatt, særlig i byene er det et kjempebehov for lademuligheter. Det er trolig flere som utsetter å kjøpe elbil på grunn av dette, sier hun.