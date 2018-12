Det amerikanske forsvaret gjør storinvestering i Kongsberg-utstyr

I en børsmelding i dag, melder Kongsberg Gruppen følgende:

Kongsberg Defence & Aerospace AS har i løpet av desember 2018 mottatt bestillinger på til sammen 805 MNOK fra det amerikanske forsvaret. Dette er i henhold til Crows-rammekontrakten annonsert 14. september 2018. Bestillingene inneholder blant annet 620 MNOK for levering av Low Profile Crows våpenstasjoner, reservedeler og vedlikehold.

Crows-programmet

tu.no omtalte i september den nye rammekontrakten med det amerikanske forsvaret, som har en verdi opp mot 498 millioner dollar, drøyt 4,1 milliarder kroner. Det totale omfanget avhenger av fremtidige behov og budsjettallokeringer.

Dette er den tredje femårsperioden Kongsberg går inn i med produksjon, leveranser og teknisk støtte til Crows, som er et felles anskaffelsesprogram for våpenstasjoner til den amerikanske hærens kjøretøyer.

– Den nye ordren avslutter et begivenhetsrikt år for forsvarsvirksomheten, med blant annet oppkjøpet av AIM Norway, kontrakt på sjømålsmissiler (NSM) til den amerikanske marinen og en stor samarbeidsavtale med Qatar. I tillegg har Joint Strike Missile (JSM) bestått alle tester for integrering mot kampflyet F35, sier kommunikasjonssjef Anne Cecilie Lund-Andersen i Kongsberg Gruppen i en kommentar til tu.no.

Norske underleverandører

I mars skrev tu.no at Kongsberg Gruppen var i ferd med å inngå tidenes største kontrakt i konsernets 200 år lange historie. Den gang kom bestillingen fra Qatar, og også da var fjernstyrte våpenstasjoner et sentralt element, i en kontrakt som har en total ramme på 15 milliarder kroner.

Til Qatars kommende kjøretøyprogram skal Kongsberg levere sine fjernstyrte våpenstasjoner Protector RWS i tillegg til fjernstyrte tårn, såkalte Medium Caliber Turret (MCT). De skal også levere digitaliserings- og kommunikasjonsløsninger til 490 pansrede personellkjøretøy (PPK) fra franske Nexter de kommende åtte årene.

Quatar-avtalen involverer også 170 norske underleverandører.

Eksportsuksess

Protector er en av norsk forsvarsindustris største eksportsuksesser. Kongsberg har levert nærmere 20.000 fjernstyrte våpenstasjoner til 19 nasjoner siden 2001.

Et flertall av dem er solgt til det amerikanske forsvaret gjennom de ulike Crows-programmene siste ti år, og Kongsberg sier selv de har levert nær 15.000 våpenstasjoner til amerikanske kjøretøy,

Kongsberg Gruppen har 7000 medarbeidere i 25 land og hadde i fjor driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner.