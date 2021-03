Derfor satser Volvo på å selge biler på nettet

Da Volvo sist uke presenterte sine fremtidsplaner, var det et par grunnpillarer som de baserte seg på. Det var at de er i full gang med avslutning av fossildrift, og at de nå tar steget over til å bli nettforhandler. Absolutt to trender i tiden, men produsenten var ikke altfor konkret i hvordan planen så ut.

Nå har Volvo Sverige gått i dybden på spørsmålet. Overfor Ny Teknik forklarer de hvordan selskapet fra nå av skal selge biler.

– Vi ser på nettet som en forutsetning for å nå våre mål fremover. I 2025 vil vi selge en million biler på nettet, og volvocars.com vil være det eneste stedet vi skal selge helelektriske biler, sier Magnus Fredin, leder for den globale nettvirksomheten.

Pilotstudier

Strategien er basert på en rekke pilotprosjekter som er gjennomført i ulike markeder, samt studier fra USA og Storbritannia. Fredin sier at netthandelen ser ut til å vokse enormt raskt.

– Se på British Carwow, 43 prosent av kundene har ikke besøkt en forhandler. De har lagt igjen 45.000 britiske pund uten å ha prøvekjørt. Vi har hatt tusenvis av kunder som handlet på nettet i de forskjellige testene våre, og jeg tror ikke de vil gå tilbake til fysisk handel.

På spørsmål om det er relevant å sammenligne Sverige med USA eller Storbritannia, som har en helt annen bilkjøpsadferd, er Magnus Fredin bombesikker.

– Jeg synes ikke det er noen stor forskjell. Forbrukerne har lignende mønstre.

Angst blant bilforhandlere?

En av de store endringene i fremtiden vil være at det bare vil være én pris til kunden. Det vil si at forhandlere ikke kan sette sine egne priser. Akkurat hva forhandlerne synes om det, er et tema som Volvo ikke går nærmere inn på, men de sier bare at svensk Volvo-handel betyr at de kan dekke hele landet.

Man kan forestille seg at det er noe bekymring blant bilforhandlerne, men Fredin sier at det er et naturlig og gjennomtenkt steg som vil bli satt pris på.

– I stedet for at hver forhandler bygger opp sin egen nettløsning, er det bedre at Volvo gjør det sentralt. Og selv om vi sier at bilen bare kan bestilles på nett – så kan man sitte hos en forhandler og gjøre det.

Selve prosessen er nedskalert og enkel. Som kunde går du inn på nettsiden og begynner med å velge en modell. Derfra får du noen få alternativer, som å velge lakk, kanskje felger, innvendig farge og stoff og om du vil ha et tilhengerfeste – og ferdig. Du kan sjelden velge mer enn det.

Abonnement

Det neste trinnet er finansiering, hvis du ønsker et løpende tremånedersabonnement eller en mer tradisjonell leasingordning.

Til slutt identifiserer du deg med bank-ID, velger om den skal betales via Klarna eller kort – og voilà: du er nå bilabonnent.

– Dette er praktisk, bekymringsfritt og forutsigbart. Bilindustrien har ikke tidligere ligget i forkant når det gjelder ting som dette, men vi skal gjøre noe med det ved Care by Volvo, sier Philip Nordahl, nordisk sjef for nettbutikken.

Så langt er Volvos netthandel målrettet som et abonnementsalternativ for privatpersoner. Og selv om det er en god start, er det ikke det store kundesegmentet. Så hva vil skje med den viktige firmabilgruppen?

– I første trinn retter vi oss mot privatkunder, men på sikt vil vi åpne for firmabilister. Vi tar sikte på å gjøre det i løpet av andre halvdel av 2021, sier Nordahl.

Lavere priser i Sverige

Når Volvo snakker om netthandel, handler det mest om Care by Volvo. Et helhetlig konsept som da inkluderer alt fra forsikring til dekk (hvis du ikke trenger vinterdekk, som kommer som et ekstra tillegg). Men hva med rene kjøp? Og et interessant spørsmål vil være hvordan prisen blir satt.

Historisk har Volvo hatt lavere priser på bilene i Sverige enn i andre markeder. En måte å sikre at du opprettholder din markedsledende posisjon i det viktige hjemmemarkedet. Så hvordan blir det når andre EU-borgere nå kan handle online til svenske priser?

– Når det gjelder Care by Volvo, så går ikke det. I henhold til god kredittgiverskikk foretar vi en kredittopplysning, og hvis du ikke er svensk statsborger og kan identifisere deg som sådan, må vi håndtere bestillingen manuelt. Og der vil vi henvise kunden til hvert lands Care by Volvo-nettsted, sier Fredin.

Og hvordan ser det ut med direkte kontantkjøp?

– Det vil være et annet spørsmål, vi kan ikke helt nekte en kunde bare fordi hen ikke er svensk. Vi vil imidlertid ikke kunne tilby alle finansieringsalternativer. Men jeg må se på det og komme tilbake til det som spesifikt gjelder.

Artikkelen ble først publisert i Ny Teknik.