Derfor saksøker Tesla konkurrenten

Tesla saksøker konkurrenten Rivian for et uspesifisert beløp. Bakgrunnen er at Tesla mener et antall ansatte har sluttet og tatt med seg forretningshemmeligheter til Rivian, og at Rivian bevisst skal ha oppmuntret til dette.

The Verge omtaler Rivian som verdens «kanskje rikeste elbilprodusent», etter at selskapet har hentet inn over fem milliarder dollar, femti milliarder kroner, i løpet av det siste halvannet året. Amazon-eier Jeff Bezos skal være blant dem som har investert et betydelig beløp i selskapet.

Selve stevningen navngir fire tidligere Tesla-medarbeidere som saksøkte i tillegg til Rivian. Rivian karakteriserer søksmålet som grunnløst.

Rivian er kanskje ikke veldig godt kjent her hjemme, men det er bekreftet at Rivian-bilene vil komme til det norske markedet. Selskapet har 2400 ansatte og skal etter planen begynne å levere elektriske pickuper i begynnelsen av 2021, litt før Tesla kommer på markedet med Cybertruck. Av de 2400 ansatte er 178 tidligere Tesla-ansatte.

Rivian kommer også med en el-suv i begynnelsen av 2021.

Skal ha tatt med seg kildekode og rekrutteringshemmeligheter

En av de saksøkte skal tidligere ha hatt en ledende stilling i Teslas rekrutteringsavdeling. I søksmålet hevdes det at hun har innrømmet å ha tatt med seg informasjon om Teslas rekrutteringsprosesser og om aktuelle kandidater. En annen Tesla-ansatt fra den samme avdelingen skal ha stjålet informasjon om lønnsstrukturene i selskapet.

Det er ikke første gang Tesla saksøker oppstartselskaper for å ha stjålet deres teknologi. Tesla inngikk nylig forlik med selskapet Zoox, som utvikler teknologi for selvkjørende biler, etter at Zoox innrømte at flere tidligere Tesla-ansatte ankom bedriften i besittelse av stjålne dokumenter.

I en annen rettssak, som ikke er påbegynt ennå, har en Tesla-ansatt innrømt at vedkommende lastet opp kildekoden til Autopilot til sin personlige Icloud-konto, ifølge The Verge.

Rivian ble grunnlagt i 2009 av MIT-ingeniøren RJ Scaringe, som har vært en del av forskerteamet på the Sloan Automotive Laboratory. Selskapet har hentet inn store summer det siste halvannet året, sist i juli, da de annonserte at de hadde fått inn 25 milliarder kroner (2,5 milliarder dollar) i friske midler.

Pickupen R1T og suven R1S skal begge etter planen lanseres i begynnelsen av 2021. Under kan du se bilder av begge modellene.